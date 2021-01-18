نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على المجمدات والجبن في السعودية تصل ل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تأسست بنده في سنة 1978 حيث أنها في ذلك الوقت كانت أول الأسواق الحديثة التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، تم إنشاء فرع بنده في الرياض وكان ذلك أول طريق لسلسلة أسواق بنده الشهيرة المعروفة الآن، تختص أسواق بنده في بيع السلع الاستهلاكية المختلفة والبيع بالتجزئة، أصبحت أسواق بنده اليوم تمتلك أكثر من 200 فرع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. عروض بنده الأسبوعية عروض بنده على قسم المجمدات: خصومات بنده بلغ سعر ناجت دجاج أو ناجت دجاج بالجبنة 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ علبة دجاج متنوع عادي أو حار 750 جرام 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر ثلاث عبوات نقانق الدجاج 350 جرام 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة فيليه دجاج شهي كبير 38 ريال سعودي بدلاً من سعر 58 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة قطع دجاج كبير 400 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

بلغ سعر لحم دجاج مفروم كبير 400 جرام 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية تخفيضات بنده : خصومات بنده بلغ سعر علبة جبنة بيضاء قليلة الدسم 500 جرام 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر جبنة إيدام أو جودة بريزيدن 35 ريال سعودي بدلاً من سعر 66 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة جبنة كريم أبو الولد 2*500 جرام 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة جبن كريمي قابل للدهن بيغا 200 جرام 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي

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