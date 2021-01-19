شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة حماية اكسترا، هذه الخدمة التي تقوم بحماية كل البيانات الخاصة بعملاء اكسترا وحماية خصوصيتها، لذلك قامت الشركة بدعم هذه الخدمة في الأجهزة التي تقوم بتصنيعها من أجل راحة العميل، وأيضاً تقوم بوضع نظام حماية في الأجهزة ضد الفيروسات التي من الممكن أن تضر بالجهاز وتخترق خصوصية العميل. عروض اكسترا الأسبوعية عروض هايبراكسترا على قسم أدوات المطبخ: خصومات اكسترا بلغ سعر برنسيس صانع ساندويتش 1200 وان 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 249 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بلغ سعر فيليبس صانعة ساندويتش 820 واط 152 ريال سعودي بدلاً من سعر 169 ريال سعودي.

بلغ سعر كينوود صانعة الساندوتشات 700 واط لون أبيض 197 ريال سعودي بدلاً من سعر 219 ريال سعودي.

بلغ سعر كينوود صانعة الساندوتشات مع شواية 1300 واط لون أبيض 242 ريال سعودي بدلاً من سعر 269 ريال سعودي.

بلغ سعر برنسيس قلاية ثنائية 3 لتر ستانلس ستيل 341 ريال سعودي بدلاً من سعر 449 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا على قسم الأجهزة اللوحية تخفيضات اكسترا : عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي تاب إيه 8 بوصة 4 جي واي فاي 32 جيجا بايت لون أسود 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر جهاز سامسونج تاب إس 11 بوصة الجيل الرابع 128 جيجابايت لون أسود 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3249 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي آي 7 واي فاي 10 بوصة 4 جي 32 جيجا بايت لون فضي 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1400 ريال سعودي.

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