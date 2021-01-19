شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 50% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض ساكو في المملكة العربية السعودية هي شركة تختص ببيع الأجهزة الكهربائية ولوازم المنازل، كما أن البيع في هذه الشركة يكون بالتجزئة أو بيع بالجملة حسب رغبة كل عميل، تم تأسيس أول فرع من هذه السلسلة في سنة 1985 وامتدت هذه و السلسلة إلى أماكن كثيرة في المملكة حتى أصبح عدد فروع ساكو 32 فرع في 18 مدينة. عروض ساكو عروض ساكو على قسم العناية الشخصية: خصومات ساكو بلغ سعر ماكينة حلاقة ديلوكس رجالية 18 ملحق 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 142 ريال سعودي.

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