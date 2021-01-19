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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم أسواق الجزيرة على السلع المنزلية بجميع أنواعها الآن وقت التسوق في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اليوم أسواق الجزيرة بالسعودية وتشمل 2 حبة من جبنة بوك كريم وزن 910 جم ب 35 ريال، 20 حبة من مياه حلوة أو هلل وزن 330 مل ب 5 ريال، لتر ونص من زيت زهرة الشمس ب 6 ريال، 10 كيلو أرز بسمتي أبو كاس ب 69 ريال، 2 كيلو من الحليب المجفف أبو قوس ب 27 ريال، 500 جم من عسل نحل لانجيز ب 33 ريال، 4 حبات صابون دوف ب 19 ريال، 5 كيلو من مسحوق برسيل ب 39.95 ريال، 5+1 مناديل وجه كلينكس ب 13 ريال، جبنة حلوم 250 جم ب 12.75 ريال، بريزيدن جبن شيدر مبستر 100 جم ب 4.75 ريال، 500 جم من بريزيدن قابلة للدهن شيدر ب 13.50 ريال.
عروض اليوم أسواق الجزيرة على السلع المنزلية بجميع أنواعها
كيس صغير من البصل الأحمر أو البطاطس ب 3.95 ريال، كيلو من الجزر المحلي ب 2.95 ريال، ثوم صيني كيس صغير ب 1.25 ريال، عبوة من الفراولة المصرية ب 2.75 ريال، كيلو من تفاح رويال جالا ب 6.25 ريال، يوسفي أو ماندارين باكستاني ب 2.75 ريال، حبة كاملة من الفروج الذهبي وزن 1200 جم ب 15 ريال، قطع لحم عجل بالعظم محلي ب 42.95 ريال، فخد عجل طازج 55.95 ريال.
عروض اليوم على الأسماك أسواق الجزيرة
كيلو من سمك السلمون ب 49.95 ريال، كيلو من سمك طلاح ب 9.95 ريال، كيلو من سلمون ستيك ب 69.95 ريال، كيلو سلمون فيلية ب 79.95 ريال، كيلو سمك فيلية طازج ب 59.95 ريال، كيلو سمك قراميط ب 7.95 ريال.
عروض أسواق الجزيرة الأسبوعية
كيلو جبنة مصرية دبل كريم ب 14.95 ريال، سونان ورق عنب محشي 2 كيلو ب 16.95 ريال، ظريفة جبن قشقوان بقري ب 34.95 ريال، زيتون أسود اسباني حبة كبيرة ب 15.95 ريال، دومتي جبنة منوعة كيلو ب 11.95 ريال، إسلامية سلامي مدخن 500 جم ب 24.95 ريال، غنية جبنة حلومي رول شرائح ب 30.95 ريال، كيلو مخلل منوع ب 7.95 ريال.
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