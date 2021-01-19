نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين من 20 يناير حتى 23 يناير 2021 علي الموبايلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم في هذا الموضوع جميع عروض رنين على الهواتف المحمولة وهي من العروض المميزة التي شهدت خصومات كبيرة حيث توفر شركة رنين الكثير من الهواتف المحمولة بأنواعها المختلفة مثل هواتف هواوي وهواتف اوبو وهواتف سامسونج والكثير من الهواتف المختلفة الحديثة حيث توفر عروض رنين أحدث أنواع الهواتف لكي يستطيع الجميع العثور على الهواتف الجديدة وشراء الهاتف الذي يحتاجون آلية مع الاستفادة بخصومات كبيرة على الهواتف.

عروض رنين علي الموبايلات

توفر شركة رنين عروض رائعة على الكثير من الهواتف مثل هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10 لايت برامات 8 جيجا بايت ومساحة 128 جيجا بايت بسعر 7799 جنية وهاتف شاومي نوت 9 اس برامات 4 جيجا بايت رام مع مساحة 64 جيجا بايت بسعر 3399 جنية وهاتف شاومي ريدمي نوت 10 لايت برامات 8 جيجا بايت ومساحة 128 جيجا بايت بسعر 588 جنية وهاتف سامسونج جلاكسي أي 51 برامات 6 جيجا بايت ومساحة 128 جيجا بايت بسعر 4399 جنية وهاتف سامسونج جلاكسي أي 71 برامات 8 جيجا بايت رام ومساحة 128 جيجا بايت بسعر 6399 جنية وهاتف شاومي بوكو إكس 3 رامات 6 جيجا بايت مع مساحة 64 جيجا بايت بسعر 3949 جنية وهاتف شاومي نوت 8 برامات 4 جيجا بايت مع مساحة 64 جيجا بايت بسعر 2799 جنية وهاتف انفينكس شاومي نوت 8 برامات 2 جيجا بايت رام مع مساحة 32 جيجا بايت بسعر 1555 جنية.