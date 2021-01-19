انت الان تتابع تفاصيل خبر بي ان سبورت تعود للبث والنشاط التجاري في السعودية من جديد bein-sports والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ذكرت وسائل إعلام عربية وأجنبية، أن شبكة بي ان سبورت استأنفت بثها ونشاطها في المملكة العربية السعودية بعد سماح السلطات في المملكة للشبكة القطرية بفتح مكاتبها مجددا بمختلف المناطق لبيع أجهزتها الخاصة باستقبال قنوات بي ان سبورت الرياضية والتي تتميز بنقلها الحصري لمختلف دوريات كرة القدم والرياضات الأخرى .

وجاء قرار السماح بعودة شبكة بي إن سبورت للبث في السعودية على خلفية انفراج الأزمة الخليجية وفتح الحدود بين المملكة وقطر، وكان قد تم منع bein sports من بث قنواتها وبيع أجهزتها في السعودية عام 2017، وهو القرار الذي رحب به المواطنون السعوديون خصوصا الجمهور الرياضي منهم، الذي سيتمكن من متابعة مختلف الدوريات في كرة القدم خصوصا دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وكأس أبطال أفريقيا التي تحظى بمتابعة واسعة داخل اللملكة .

شبكة قنوات بي ان سبورت

بي إن سبورت شبكة عالمية من القنوات الرياضية المشفرة تتميز بنقلها مجموعة من البطولات العالمية بعد تمكنها من شراء حقوق بثها، وتغطي قنوات بي ان سبورت الناطقة بمختلف اللغات مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، وبعض الدول في قارة آسيا .