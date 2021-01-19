نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة beIN Sports HD الجديد 2021 لمتابعة قرعة كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد 2021، يبحث الكثير من عشاق الرياضة في كل مكان بالدول العربية الإخبارية المفتوحة اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، بالتزامن مع قرعة كأس العالم للأندية والتي ستقام في مقر الفيفا، والتي تنقل فعاليتها عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، وسوف نوافيكم في هذه المقالة تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة الجديد 2021 على الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة

تعتبر قناة بي إن سبورت واحدة من أشهر القنوات العربية المتخصصة في عرض محتوى رياضي متميز وفريد، وتنقل الكثير من المباريات العالمية والمحلية، والتي بدأت بثها في عام 2003 وهي تابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت، وتمتلك قناة بي إن سبورت قاعدة جماهيرية عريقة في الوطن العربي والعالمي حيث يتم متابعتها من أي مكان بالعالم لكونه أمهر وأفضل قناة رياضية، وتبث القناة محتواها بتقنية عالية بجودة الـ hd.

تردد قناة بي إن سبورت

تستحوذ قناة بي إن سبورت على محركات البحث حالياً، لكونها هي القناة الحصرية لنقل قرعة كأس العالم للأندية 2021 والتي ستقام في قطر هذا العام وسيشارك فيها أقوى نادي في أفريقيا النادي الأهلي المصري، والجدير بالذكر أن قناة بي إن سبورت تنقل عبر شاشتها مباريات الدوريات المختلف منها الدوري الأسباني، الدوري الإنجليزي، الألماني، الفرنسي، الإيطالي، ودوري أبطال أفريقيا وغيرها من المباريات، بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي لكل المباريات من خلال مجموعة متميزة من المحللين الرياضيين في الشرق الأوسط.

ضبط تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11054، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: سهيل سات، التردد: 12245، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 12765، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500.