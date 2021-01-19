نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل فورت نايت 2021 علي كل انواع الاجهزة بسرعة وطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بتحميل فورت نايت، يمكن تنزيل ألعاب Fortnite على أجهزة Apple المتوافقة ، لأنه ليست كل الأجهزة الإلكترونية متوافقة مع جميع الألعاب ، وخاصة أجهزة iPhone من الشركات الأمريكية.

تحميل فورت نايت

Fortnite هي لعبة فيديو إلكترونية للبقاء تعمل على العديد من أنظمة التشغيل، تحميل فورت نايت على اللاب توب وهواتف أبل

يجب إنشاء حساب على شركة Epic Games الحاكمة في Fortnite من خلال إحدى طرق التسجيل المتعددة المدرجة في صفحة تسجيل حساب المنصة، بمجرد أن يكون لديك حساب، يجب أن تستمر في تنزيل Fortnite باستخدام Epic Games Launcher

في صفحة البحث، انتقل إلى صفحة Fortnite على موقع Epic Games وقم بتنزيل Epic Games Launcher من هنا، يجب أن يبدأ التنزيل على الفور، إذا بدأ انقر فوق Windows.

تنزيل لعبة فورت نايت

يمكن حفظ ملفات التنزيل في أي مكان على الجهاز بما في ذلك سطح المكتب، بعد تنزيل Epic Games Launcher، افتح الملف لتثبيته على الجهاز، إذا طلبت منك رسالة تغيير أذونات الكمبيوتر، فانقر فوق “نعم”، في نافذة مشغل البرنامج، اضغط على “تثبيت” وسيقوم Epic Games Launcher بالتثبيت والتحديث في هذه النافذة، ثم يطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك ويمكنك استخدام حوالي 12 خدمة مختلفة لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، عند فتح مشغل Epic Games، ابحث عن صفحة Fortnite، وستتمكن من العثور على الصفحة في علامة التبويب “الصفحة الرئيسية” أو البحث عنها في علامة التبويب “المتجر”.

تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر

تقوم لعبة فورت نايت على نظامين أما نظام اللعب بشكل فردي أي يقوم اللاعب بدخول مباراة فردية مع أشخاص لا يعرفهم أو نظام اللعب بشكل جماعي أن يقوم اللاعب بدخول مباراة مع مجموعة من أصدقائه يصل عددهم مئة فرد كحد أقصى لا يزيد عن ذلك، يمكن تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال فتح موقع Epic Games ، وإكمال خطوات لعبة فورت نايت من على الموقع ثم تحميل ملف اللعبة وفتح اللعبة بشكل مباشر بعدها.