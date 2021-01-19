نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 لمتابعة أجدد مغامرات القط والفار الكوميدية على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري الجديد 2020، تردد قناة توم وجيري للأطفال من بين الترددات التي تم تغييرها مؤخراً مع بداية عام 2021، والتي قررت إدارة القناة تغيره لتوفير أفضل إشارة وصوت وصورة أوضح وأنقي للأطفال في الوطن العربي، حيث تعتبر قناة توم وجيري من أشهر القنوات المصرية والعربية المتخصصة في عرض محتوى شيق وممتع وهادف للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، ويتصدر تردد توم وجيري حالياً محركات البحث في الوطن العربي، ولذلك سوف نتناول في هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 على النايل سات.

قناة توم وجيري

تعتبر قناة توم وجيري من ضمن مجموعة القنوات المصرية الخاصة بالأطفال، والتي تصدرت قائمة تلك القنوات، واستطاعت أن تحقق قاعدة جماهيرية عريقة في وقت قليل وهذا بفضل ما تستعرضه عبر شاشتها من برامج مختلفة وأغاني شيقة وأفلاك كرتونة رائعة توفر للطلاب التسلية والترفيه في البيت، وتم اختيار اسم قناة توم وجيري نسباً لأشهر كرتون أطفال في العالم والذي عرف منذ سنوات بعيدة، وهذا الاسم كان سبب رئيسياً في تعلق الأطفال بها بهذا الشكل.

تردد قناة توم وجيري الجديد2021

من أجل متابعة محتوى قناة توم وجيري الشيق والممتع، عليكم متابعينا الكرام ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11355.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

محتوى قناة توم أند جيري للأطفال

تقدم قناة توم وجيري عبر شاشتها مجموعة متميزة من البرامج الكرتونية الممتعة وعلى رأسها كرتون “توم وجيري” والذي تدور أحداثه حول مغامرات الكوميدية، وغيرها من الأفلام الكرتونية الممتع والتي يترقب الأطفال عرضها على أحر من الجمر، بخلاف الأغاني التعليمية والترفيهية، ولذلك تعتبر قناة توم وجيري الاختيار الأفضل والأنسب للأمهات والآباء.