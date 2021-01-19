نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مكتبة جرير وعروض بداية العام على الهواتف الذكية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبة جرير، وعروض بداية العام الجديد 2021 علي الهواتف الذكية في السعودية، كما نعلم دائما أن عروض مكتبة جرير تستحق دائما التجربة فهي عروض قوية، عزيزي القارئ اليوم سوف نستعرض أقوي عروض جرير علي أسعار الهواتف الذكية تحديدا هواتف سامسونج وهواوي فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة. عروض مكتبة جرير علي هواتف سامسونج سامسونج جالكسي زد فولد2 5G مساحة داخلية 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية، اللون البرونزي بسعر 7199 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي.

5G مساحة داخلية 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية، اللون البرونزي بسعر 7199 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي. سامسونج جالكسي +S10 مساحة داخلية 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية، اللون أسود سيراميك بسعر 2249 ريال سعودي بدلا من 3949 ريال سعودي.

مساحة داخلية 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية، اللون أسود سيراميك بسعر 2249 ريال سعودي بدلا من 3949 ريال سعودي. Samsung Galaxy Note10 Plus مساحة داخلية 256 جيجا بايت 12 جيجا ذاكرة عشوائية اللون أسود، فضي، أبيض بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 4370 ريال سعودي ( أفضل سعر في عروض مكتبة جرير ).

مساحة داخلية 256 جيجا بايت 12 جيجا ذاكرة عشوائية اللون أسود، فضي، أبيض بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 4370 ريال سعودي ( أفضل سعر في عروض مكتبة جرير ). Samsung Galaxy S20 Utra مساحة داخلية 128 جيجا بايت 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية الجيل الخامس اللون اسود بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال سعودي.

مساحة داخلية 128 جيجا بايت 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية الجيل الخامس اللون اسود بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال سعودي. سامسونج جالكسي اس 20 بلس سعة 128 جيجا بايت مساحة داخلية 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية الجيل الخامس بسعر2799 ريال سعودي بدلا من 4159 ريال سعودي ( أفضل سعر في عروض مكتبة جرير ).

سعة 128 جيجا بايت مساحة داخلية 12 جيجا بايت ذاكرة عشوائية الجيل الخامس بسعر2799 ريال سعودي بدلا من 4159 ريال سعودي ( أفضل سعر في عروض مكتبة جرير ). سامسونج جالكسي نوت10 سعة داخلية 256 و8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية الجيل الرابع بسعر 2299 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي.

سعة داخلية 256 و8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية الجيل الرابع بسعر 2299 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي. Samsung Galaxy Note20 Ultra سعة داخلية 256 جيجا بايت 12 جيجا ذاكرة عشوائية الجيل الخامس اللون برونزي بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5149 ريال سعودي.

سعة داخلية 256 جيجا بايت 12 جيجا ذاكرة عشوائية الجيل الخامس اللون برونزي بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5149 ريال سعودي. Samsung Galaxy Note20 Ultra بسعة داخلية 512 جيجا بايت 12 جيجا ذاكرة عشوائية الجيل الخامس بسعر 4399 ريال سعودي بدلا من 5499 ريال سعودي.

بسعة داخلية 512 جيجا بايت 12 جيجا ذاكرة عشوائية الجيل الخامس بسعر 4399 ريال سعودي بدلا من 5499 ريال سعودي. Samsung Galaxy Note20 سعة تخزينية 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

سعة تخزينية 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي. سامسونج جالكسي نوت 10 لايت مساحة تخزينية داخلية 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 2189 ريال سعودي. عروض جرير على هواتف هواوي Huawei Mate30 pro سعة داخلية 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بسعر2099 ريال سعودي بدلا من 3039 ريال سعودي ( أفضل سعر في عروض مكتبة جرير ).

سعة داخلية 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بسعر2099 ريال سعودي بدلا من 3039 ريال سعودي ( أفضل سعر في عروض مكتبة جرير ). هواوي بي 40 برو سعة داخلية 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية الجيل الخامس بسعر 3349 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي.

سعة داخلية 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية الجيل الخامس بسعر 3349 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي. هواوي بي 40 سعة داخلية 128 جيجا بايت 8 جيجا ذاكرة عشوائية الجيل الخامس بسعر 2399 ريال سعودي بدلا من 2849 ريال سعودي.

سعة داخلية 128 جيجا بايت 8 جيجا ذاكرة عشوائية الجيل الخامس بسعر 2399 ريال سعودي بدلا من 2849 ريال سعودي. Huawei P40 Pro Plus سعة داخلية 512 جيجا بايت 8 جيجا ذاكرة عشوائية الجيل الخامس بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي ( أفضل سعر في عروض جرير ). لقد أستعرضنا اليوم بعض من الهواتف الذكية وأسعارها على مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مكتبة جرير وعروض بداية العام على الهواتف الذكية في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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