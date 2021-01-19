نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بندة لفصل الشتاء لا تصدق اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بندة، أقوى عروض وخصومات من بندة تقدمها أسواق بنده لهذا الأسبوع وهو عرض 5،10،15،20 ريال سعودي فقط على أنواع مختلفة من اللحوم والخضروات والفواكه وذلك بجميع فروع أسواق بنده بالمملكة العربية السعودية، وتم هذا العرض من يوم الأربعاء الموافق 6 يناير ويستمر حتى 12 يناير القادم فبادر بالشراء ولا تفوتك هذه الفرصة، فالعرض ساري حتى نفاذ الكمية.

عروض بندة

عروض 5،10،15،20 ريال من بندة

وزن 250 جرام من مكعبات اللحم الكولومبي، فقط بسعر 5 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وزن 500 جرام من الجبن دوبل كريم، هنغاري، فقط بسعر 5 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. برتقال أبو صرة مصري، وزن 4 كيلو جرام، بسعر 10 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زبادي طازج نادك، كامل/ قليل الدسم، وزن 2 كيلو جرام، بسعر 10 ريال سعودي للعلبة بدلاً من 14.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جبنة كريم قابلة للدهن/ بطعم شيدر المراعي، وزن 500 جرام، بسعر 10 ريال سعودي للعلبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بندة

اقوى واضخم تخفيضات بندة لهذا الموسم

بطاطس شيبس ليز، وزن 150/160/185 جرام+ 10٪ زيادة، بسعر 10 ريال سعودي لل 2 كيس، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مكرونة ايطاليانو، وزن 400 جرام، بسعر 10 ريال سعودي لل4 كيس بدلاً من 18 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا، وزن 170 جرام، بسعر 10 ريال سعودي لل 3 علبة بدلاً من 15.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زيت نباتي العربي، عدد 2 × 1.5 لتر، بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 31.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كمثرى لبناني، بسعر 5 ريال سعودي للعلبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات بندة

احدث تنزيلات بندة لموسم الشتاء