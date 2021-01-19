نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين على الموبايلات تبدأ من 20 يناير حتى 23 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نعرض على حضراتكم في مقالنا هذا جميع عروض رنين على الموبايلات و المميزة بأعلي الخصومات الكبيرة والتي لم تشهد من قبل. سوف تبدأ من 20 يناير وتنتهي 23 يناير 2021 حيث أعلنت شركة رنين في مجلاتها عن توافر الكثير من الهواتف المحمولة بكافه أنواعها و المختلفة مثل هواتف اوبو و هواتف هواوي و هواتف سامسونج و يوجد العديد من الهواتف الأخري والمختلفة الحديثة لكي يستطيع الكثير من محبين عروض رنين العثور على الهواتف الجديدة وشرائها بأفل الأسعار والاستفادة من الخصومات الكبيرة المعلن عنها.

تعرف على عروض رنين للموبايلات

تعلن شركة رنين عن اكبر العروض القوية والعديدة من الهواتف مثل هاتف سامسونج جالكسي: نوت 10 لايت رامات 8 جيجا بايت ومساحة 128 جيجابايت بسعر 7799 جنيه.

هاتف شاومي: نوت 9 اس برامات 4 جيجا بايت راما مع مساحة 64 جيجا بايت بسعر 3399 جنية.

هاتف شاومي ريدمي: نوت 10 لايت رامات 8 جيجا بايت وبسعة 128 جيجا بايت بسعر 5088 جنية..

هاتف سامسونج جالكسي :أي 71 رامات 8 جيجابايت رام و مساحة 128 جيجا بايت بسعر 6399 جنيه.

هاتف شاومي بوكو اكس: 3 رامات 6 جيجا بايت مع مساحة 64 جيجا بايت بسعر 3949 جنيه.

هاتف شاومي نوت: 8 برامات 4 جيجا بايت مع مساحة 64 جيجابايت بسعر 2,799 جنيه.

هاتف انفينكس شاومي نوت: 8 برو رام 2 جيجا بايت راما مع مساحة 32 جيجا بايت بسعر 1555 جنيه.

نبذة عن شركة رنين

تأسست شركة رنين 1998 تعمل على تقديم احتياجات البيت وتجهيز العرائس وخاصة من الأدوات المنزلية والمفروشات والأجهزة الكهربائية وتقدم أيضا هدايا للمنزل العصري حيث تمتلك شركة رنين فروع كثيرة في جميع أنحاء الجمهورية بالمحافظات تعدي شركة رنين هي الشركة الرائدة في مجال مستلزمات البيت العصري من مفروشات بأحلى الألوان وجميع المقاسات كما أن شركة رنين تلبي حاجة العرائس المقبلين على الزواج وذلك من خلال فروعها المنتشرة في جميع إنحاء الجمهورية بالمحافظات حيث تجد كل أسرة مصرية مستلزماتها من عروض رنين الكثيرة ما يسد احتياجها بأرخص الأسعار والحصول على توفير خدمة قبل و بعد البيع وذلك من ارقي الماركات العالمية والمحلية حيث تهدف شركة رنين الى القضاء على غلاء الأسعار بتوفير العروض الكثيرة لدي الشركة.