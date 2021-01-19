نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود الأسبوعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود ، مجموعة عروض بن داود على عدد كبير من الأصناف، نيدو-حليب مجفف 2250 جرام (كيس) بسعر 52.95 ريال بدلا من 71.75 ريال، الأسرة-سكر ناعم / خشن 5 ك بسعر 11.95 ريال بدلا من 19.50 ريال، نستله-كونتري كورن فليكس 500 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 16.50 ريال، أريال-مسحوق 2×5 ك بسعر 76.95 ريال بدلا من 106 ريال، الشعلان-أرز سيلا بسمتي 10 ك بسعر 58.95 ريال بدلا من 77.95 ريال، شمس-زيت دوار الشمس 2.9 لتر بسعر 19.95 ريال بدلا من 26.75 ريال، باذنجان مدور 1 ك بسعر 3.95 ريال، بطاطس 1 ك بسعر 1.95 ريال، معمول تمر 1 ك بسعر 38.95 ريال بدلا من 49 ريال، معجنات مشكلة 22 حبة بسعر 16.95 ريال بدلا من 25.25 ريال.

تخفيضات بن داود اليوم

عروض بن داود ، تفاح جالا / كيلو بسعر 6.95 ريال، بلو بيري / علبة بسعر 7.95 ريال، برتقال أبو صرة / كيلو بسعر 2.95 ريال، فراولة / علبة بسعر 1.95 ريال، ليمون / كيس بسعر 3.95 ريال، بطاطا حلوة / كيلو بسعر 2.95 ريال، جزر إسترالي / كيلو بسعر 4.95 ريال، زهرة / كيلو بسعر 3.95 ريال، خس مدور / كيلو بسعر 4.95 ريال، طماطم / كيلو بسعر 3.95 ريال.

أقوى عروض بن داود

كيكة أوريو 20 cm بسعر 45 ريال بدلا من 65 ريال، كيكة المالتيزرز 20 cm بسعر 45 ريال بدلا من 65 ريال، تشكيلة سلايس كيك بسعر 4.95 ريال بدلا من 7.25 ريال، كيكة الماربل 24 cm بسعر 79 ريال بدلا من 115 ريال، كيكة براون بيتي 24 cm بسعر 79 ريال بدلا من 115 ريال، كيك انجليزي بسعر 13.50 ريال بدلا من 16.50 ريال، كب كيك انجليزي 6 حبات بسعر 6.75 ريال بدلا 8.75 ريال، البانيتوني ريد فيلفيت بسعر 22.95 ريال بدلا من 27.25 ريال، مفن صغير بسعر 9.95 ريال بدلا من 13.75 ريال، كريب 7 قطع بسعر 7.95 ريال بدلا من 70.95 ريال، شابورة أصابع 1 ك بسعر 13.95 ريال بدلا من 17.50 ريال.

أجدد عروض اللحوم

فخذ غنم بالعظم 1 ك بسعر 69.95 ريال بدلا من 89.75 ريال، كتف غنم بالعظم جورجي 1 ك بسعر 66.95 ريال بدلا من 87.50 ريال، ريش غنم جورجي 1 ك بسعر 78.95 ريال بدلا من 109.50 ريال، مفروم بقري برازيلي مبرد 1 ك بسعر 22.95 ريال بدلا من 36.75 ريال، فخذ عجل باكستاني بالعظم 1 ك بسعر 22.95 ريال بدلا من 36.75 ريال، فخذ عجل باكستاني بالعظم 1 ك بسعر 34.95 ريال بدلا من 45 ريال، فخذ عجل باكستاني بدون عظم طازج 1 ك بسعر 39.95 ريال بدلا من 60 ريال.