نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال خصم يصل ل 60 % على بعض المودلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية يقع المقر الرئيسي لجرير في الرياض المملكة العربية السعودية، ولديها قسمان ، هما قسم البيع بالتجزئة (بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت) وقسم البيع بالجملة للعلامة التجارية “مكتبة جرير”، تشمل أنشطة الشركة اللوازم المكتبية والمدرسية ، ولعب الأطفال والمستلزمات التعليمية، والكتب والمنشورات باللغتين العربية والإنجليزية، والمواد الفنية والحرفية، وملحقات الكمبيوتر والبرامج، والهواتف المحمولة وملحقاتها، وأجهزة التلفزيون الذكية، وأجهزة الكمبيوتر وصيانة الأدوات الإلكترونية. عروض جرير الأسبوعية خصومات مكتبة جرير على لابتوب الألعاب من جرير: تخفيضات جرير ديل ايلين وير ام 15، R2، انفيديا جي فورس آر تي اكس 2070 بسعة 8 جيجابايت،1 تيرابايت اس اس دي ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، كمبيوتر محمول للألعاب، 15.6 بوصة، (9 الجيل) i7-9750 H انتل كور، خصم 10٪ بسعر 10599 ريال سعودي بدلاً من 11799 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم ديل الين وير ارورا، R9، ثماني النواة، انفيديا جي فورس ار تي اكس 2080 تي آي سعة 11 جيجابايت، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، لون ضوء القمر، كمبيوتر ألعاب مكتبي، (9 الجيل) i9-9900K إنتل كور، خصم 10٪ بسعر 13999 ريال سعودي بدلاً من 15499 ريال سعودي. تخفيضات جرير لأسبوعية تنزيلات جرير اليوم على ديل الين وير ام 17، R3، انفيديا جي فورس ار تي اكس 2080 سوبر بسعة 8 جيجابايت،1 تيرابايت اس اس دي، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، كمبيوتر محمول للألعاب، 17.3 بوصة، الجيل العاشر i9-10980 HK انتل كور، بسعر 15699 ريال سعودي بدلاً من 16499 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية ديل الين وير ام 15، R3، انفيديا جي فورس ار تي اكس 2070 سوبر بسعة 8 جيجابايت،1 تيرابايت اس اس دي، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، كمبيوتر محمول للألعاب، 15.6 بوصة، الجيل العاشر i7-10750 H انتل كور، بسعر 10899 ريال سعودي بدلاً من 11499 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال خصم يصل ل 60 % على بعض المودلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.