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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو جدة الأسبوعية 20 يناير 2021 | 7 جمادى الآخر 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض لولو جدة 2021 الأسبوعية والتي تبدأ من يوم الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق السابع من جمادى الآخر 1442 وتستمر لمدة 26 يناير 2021 مع ملاحظة وجود عروض محددة لمدة ثلاث أيام فقط من ضمن العروض الرئيسية من 20 يناير وحتى 23 يناير 2021 ، ويعمل لولو ماركت بجدة على توفير عروض ضخمة هذا الأسبوع تحت شعار هلا بالتوفير فتقدم الكثير من العروض والتخفيضات الجديدة التي لا تشتمل فقط على المواد الغذائية المختلفة التي دائما ما أشتهر بها الماركت لكن أيضا يقدم لولو ماركت هذا الأسبوع تخفيضات قوية للغاية على الأجهزة الكهربائية المختلفة وشاشات التلفاز وأيضا على أجهزة التابلت والهواتف المحمولة بكافة الأنواع والأشكال.
عروض لولو جدة 20 يناير 2021
تحت شعار هلال بالتوفير يقدم لنا lulu hype market هذا الأسبوع تخفيضات وعروض وفيرة على السلع الغذائية المختلفة التي يعتمد عليها الكثيرون مثل أنواع الزيوت المختلفة والأرز أيضا اللحوم باختلاف أنواعها والأسماك والدواجن الكثير من المنتجات المميزة بأسعار جيدة ورائعة لمدة أسبوع واحد فقط وحتى نفاذ الكمية المعروضة.
عروض لولو ماركت الأدوات المنزلية
الكثير من الأدوات المنزلية والمفروشات يقدمها لنا lolo market هذا الأسبوع والعديد من الأشياء المميزة التي تهم كل سيدة منزل بخصومات كبرى لتتناسب مع الكثيرون بالطبع لمدة أسبوع واحد فقط أو حتى نفاذ الكمية المعروض وتتضمن عروض الأدوات المنزلية والمفروشات من لولو ماركت الكثير من الأشياء منها:
- طقم تيفال قدور 8 قطع بسعر 479 ريال سعودي
- طقم برستيج طقم طبخ غير لاصق 7 قطع بسعر 149 ريال سعودي
- تيفال مقلاة 2 قطعة بسعر 109ريال سعودي
- تيفال قطاعة يدوية بسعر 55 ريال سعودي
- طقم طبخ جرانيت 17 قطعة متنوعة بسعر 399 ريال سعودي
- شرشف سرير مزدوج متنوع ديزاين بلس بسعر 49 ريال سعودي
عروض لولو ماركت الأجهزة الكهربائية
الكثير من العروض الرائعة التي يقدمها لولو ماركت الآن فرع جدة على شاشات التلفاز والهواتف المحمولة وأجهزة التابلت المختلفة والتي ستلاقي الكثير من الأقبال من محبي شراء تلك الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المختلفة حيث تحوي العروض على خصومات لأجهزة كثيرة منها:
- سامسونج شاشة تلفاز سمارت 65 بوصة عالية الوضوح ليد بسعر 3649 ريال سعودي
- سامسونج شاشة تلفاز سمارت 58 بوصة عالية الوضوح كيو ليد بسعر 3879 ريال سعودي
- سوني شاشة تلفاز سمارت أندرويد عالية الوضوح ليد 55 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي
- جي بي ال سماعة رأس متنوعة بسعر 339 ريال سعودي
- شاومي كاميرا مراقبة بسعر 159 ريال سعودي
- هاواوي ميت باد 10 بوصة 16 جيجا بسعر 599 ريال سعودي
- سامسونج تاب 10 بوصة 32 جيجا بسعر 825 ريال سعودي
- هواوي ميت بوك مع العديد من الهداية المميزة بسعر 3299 ريال سعودي
قدمنا لكم الآن كافة عروض لولو ماركت الجديدة فرع جدة والتي تستمر لفترة محدودة كما ذكرنا حتي يوم 26 يناير 2021 أو حتى إنتهاء الكمية المعروضة خاصة على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة والتابلت باختلاف أنواعه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو جدة الأسبوعية 20 يناير 2021 | 7 جمادى الآخر 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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