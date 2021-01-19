نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو جدة الأسبوعية 20 يناير 2021 | 7 جمادى الآخر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو جدة 2021 الأسبوعية والتي تبدأ من يوم الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق السابع من جمادى الآخر 1442 وتستمر لمدة 26 يناير 2021 مع ملاحظة وجود عروض محددة لمدة ثلاث أيام فقط من ضمن العروض الرئيسية من 20 يناير وحتى 23 يناير 2021 ، ويعمل لولو ماركت بجدة على توفير عروض ضخمة هذا الأسبوع تحت شعار هلا بالتوفير فتقدم الكثير من العروض والتخفيضات الجديدة التي لا تشتمل فقط على المواد الغذائية المختلفة التي دائما ما أشتهر بها الماركت لكن أيضا يقدم لولو ماركت هذا الأسبوع تخفيضات قوية للغاية على الأجهزة الكهربائية المختلفة وشاشات التلفاز وأيضا على أجهزة التابلت والهواتف المحمولة بكافة الأنواع والأشكال.

عروض لولو جدة 20 يناير 2021

تحت شعار هلال بالتوفير يقدم لنا lulu hype market هذا الأسبوع تخفيضات وعروض وفيرة على السلع الغذائية المختلفة التي يعتمد عليها الكثيرون مثل أنواع الزيوت المختلفة والأرز أيضا اللحوم باختلاف أنواعها والأسماك والدواجن الكثير من المنتجات المميزة بأسعار جيدة ورائعة لمدة أسبوع واحد فقط وحتى نفاذ الكمية المعروضة.

عروض لولو ماركت الأدوات المنزلية

الكثير من الأدوات المنزلية والمفروشات يقدمها لنا lolo market هذا الأسبوع والعديد من الأشياء المميزة التي تهم كل سيدة منزل بخصومات كبرى لتتناسب مع الكثيرون بالطبع لمدة أسبوع واحد فقط أو حتى نفاذ الكمية المعروض وتتضمن عروض الأدوات المنزلية والمفروشات من لولو ماركت الكثير من الأشياء منها:

طقم تيفال قدور 8 قطع بسعر 479 ريال سعودي

طقم برستيج طقم طبخ غير لاصق 7 قطع بسعر 149 ريال سعودي

تيفال مقلاة 2 قطعة بسعر 109ريال سعودي

تيفال قطاعة يدوية بسعر 55 ريال سعودي

طقم طبخ جرانيت 17 قطعة متنوعة بسعر 399 ريال سعودي

شرشف سرير مزدوج متنوع ديزاين بلس بسعر 49 ريال سعودي

عروض لولو ماركت الأجهزة الكهربائية

الكثير من العروض الرائعة التي يقدمها لولو ماركت الآن فرع جدة على شاشات التلفاز والهواتف المحمولة وأجهزة التابلت المختلفة والتي ستلاقي الكثير من الأقبال من محبي شراء تلك الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المختلفة حيث تحوي العروض على خصومات لأجهزة كثيرة منها:

سامسونج شاشة تلفاز سمارت 65 بوصة عالية الوضوح ليد بسعر 3649 ريال سعودي

سامسونج شاشة تلفاز سمارت 58 بوصة عالية الوضوح كيو ليد بسعر 3879 ريال سعودي

سوني شاشة تلفاز سمارت أندرويد عالية الوضوح ليد 55 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي

جي بي ال سماعة رأس متنوعة بسعر 339 ريال سعودي

شاومي كاميرا مراقبة بسعر 159 ريال سعودي

هاواوي ميت باد 10 بوصة 16 جيجا بسعر 599 ريال سعودي

سامسونج تاب 10 بوصة 32 جيجا بسعر 825 ريال سعودي

هواوي ميت بوك مع العديد من الهداية المميزة بسعر 3299 ريال سعودي

قدمنا لكم الآن كافة عروض لولو ماركت الجديدة فرع جدة والتي تستمر لفترة محدودة كما ذكرنا حتي يوم 26 يناير 2021 أو حتى إنتهاء الكمية المعروضة خاصة على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة والتابلت باختلاف أنواعه.