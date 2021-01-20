نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده للجوالات من 20 يناير حتي 26 يناير 2021 أو حتي نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في هذا الموضوع عروض بنده للجوالات الجديدة لهذا الأسبوع والتي تشمل عدد كبير جداً من الهواتف المحمولة وتتميز عروض بنده وهايبر بنده علي الجوالات من أكثر العروض الرائعة التي تتميز أنها تحتوي على نسب كبيرة من الخصومات وتوفر بنده الكثير من الهواتف الحديثة ذات أنواع مختلفة مثل هواتف سامسونج وهواتف آيفون وهواتف شاومي وهواتف هواوي وهواتف اوبو والكثير من أنواع الهواتف المختلفة والتابلت التي سوف تجدها ضمن عروض بنده للجوالات وتبدأ صلاحية هذه العروض من اليوم 20 يناير وتستمر حتى يوم 26 يناير 2021.

عروض بنده للجوالات

عروض بنده علي الجوالات من اقوي العروض التي يمكن للجميع الاستفادة منها وتشمل ايضا العروض عدد كبير من الاكسسوارات الخاصة بالهواتف المحمولة مثل سماعات الاذن السلكية والسماعات اللاسلكية وسماعات ابل بانواعها المختلفة حيث يمكنك الحصول علي سماعات ابل اير بودس برو بسعر 857 ريال وسماعات ابل اير بودس 2 شاحن عادي بسعر 549 ريال وسماعات ابل اير بودس للايفون 7 بسعر 99 ريال وسماعات ابر بودس اكس بسعر 129 ريال وكابل ايفون بسعر 99 ريال وشاحن متنقل اسود أكس 35 ريال .

يوجد ضمن عروض بنده للجوالات هاتف سامسونج جالاكسي تاب أي بسعر 579 ريال وهاتف سامسونج جالاكسي تاب تي 010 أي 10 بسعر 825 ريال ويمكنك الحصول علي هاتف سامسونج أي 01 كور بسعر 329 ريال وهاتف سامسونج أي 21 أس بسعر 739 ريال وهاتف سامسونج أي 51 بسعر 1199 ريال وهاتف سامسونج أي 42 بسعر 1399 ريال وهاتف هواوي نوفا 7 أي بسعر 949 ريال وهاتف هواوي واي 6 بي بسعر 579 ريال وهاتف هواوي واي 8 بي بسعر 799 ريال وهاتف أونور 9 اكس لايت بسعر 719 ريال وهاتف لينوفو كي 12 بسعر 599 ريال والكانيل 1 اس إي بسعر 419 ريال والكانيل 3 اكس بـ 729 ريال.