شوف عروض العثيم اليوم من 20 يناير 2021 حتي 21 يناير

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عمر شويل - جدة تشمل شركة عروض العثيم اليوم خصومات رائعة على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتوفر من جميع أنواع اللحوم مثل لحم غنم روماني بالعظم، ولحم غنم سواكني بالعظم، ولحم خروف بربري بالعظم، ولحم عجل بلدي بالعظم، ولحم عجل بلدي دون عظم، وذبيحة غنم جورجيا، ولحم حاشي بالعظم، ولحم حاشي طازج دون عظم، ولحم عجل باكستاني بالعظم، ولحم عجل باكستاني دون عظم، ويتوفر أيضا تفاح أصفر، وقرع عسلي، وفلفل بارد أخضر، وتمر عجوة المدينة علبة، وتمر إنتاج النخيل رطب سكري، وخس الآيس بيرج، وفلفل أصفر، وبرتقال عصير، وتمر خلاص الإحساء مكبوس، وجزر مستورد، وفاصوليا خضراء، وتمر سكري القصيم، وباذنجان أسود رومي وسط، وليمون فتنامي. عروض العثيم اليوم تحتوي عروض العثيم السعودية اليوم على تخفيضات هائلة على جميع منتجاتها والتي تتكون من بسبوسة بسكويت اللوتس، وتورتة شكولاتة، وشابورة زبدة سمسم وحبة بركة، وكرواسون جبن بيضاء، وبسكويت بجوز الهند كبير، وبتي فور شكولاتة ديلوكس، وكوكيو الشوكولاتة ديلوكس، وبقلاوة وكنافة بالمكسرات ديلوكس، وزود كيك الدخن بالتمر، وزود برازق بالفستق والسمسم، ومعمول بالتمر، ويوجد أيضا جميع أنواع الأجبان مثل جبن فيكتو فيتا وجبن رومي مصري تشيزا لاند، وزيتون أخضر مغربي مع الفلفل، وجبنة فيتا مصري، وزيتون أخضر محشي جزر، وقشدة الماندة بدر، وجبن تشيزا لاند براميلي، وجبن فيتا بالفلفل اخضر، وجبن فيكتو دويل كريم، وشبيهة جبن الزهار دبل كريم، وجبن دومتي دوبل كريم. تونة المواسم خفيف قطعة 10.95 ريال.

زيت شمس دوار شمس 24.95 ريال.

شكولاته نوتيلا برطمان 21.95 ريال. لحم عجل باكستاني بالعظم 26,95 ريال.

لحم عجل باكستاني بدون العظم 32.95 ريال.

لحم حاشي بالعظم 25.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم 39.95 ريال.

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