نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم علي الجوالات من 20 يناير حتي 26 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد عروض العثيم علي الجوالات خصومات وتخفيضات كبيرة لذلك نقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني آخر عروض العثيم علي الجوالات من 20 يناير حتى 26 يناير 2021 ويمكن للجميع الاستفادة من هذه العروض الرائعة على أحدث الهواتف المحمولة المتواجدة في جميع فروع أسواق العثيم في السعودية حيث تتوفر أسواق العثيم في مختلف المناطق والمدن لكي يستطيع جميع محبي وعملاء أسواق العثيم من الوصول بسهولة إلى فروعها وشراء كل ما يحتاجونه.

عروض العثيم علي الجوالات

تحتوي عروض العثيم علي جوال هونر 9 إكس برو بمساحة 256 جيجا بايت بسعر 99 ريال وجوال هواوي واي 7 اية بسعر 685 ريال وجوال سامسونج اية 42 بسعر 1355 وجوال سامسونج أي 21 أي بمساحة 64 جيجا بايت بسعر 715 ريال، ويتوفر جوال فيفو واي 30 بسعر 790 ريال وجوال تكنو ك أي 5 ك بسعر بسعر 469 ريال وتابلت لينوفو أم 10 بسعر 709 ريال وتابلت سامسونج تي 515 بسعر 954 ريال، وهناك الكثير من الهواتف المحمولة المميزة التي توفرها أسواق العثيم، وأيضا يمكنك الاستفادة من العروض المتوافرة على الإلكترونيات بمختلف أنواعها مثل اللاب توب وشاشات التلفزيون وجميع الإلكترونيات المختلفة الحديثة ستجدها متوفرة ضمن عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية.