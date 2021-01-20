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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو جدة من 20 يناير حتى 26 يناير 2021 هلا بالتوفير في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتميز عروض لولو جدة اليوم بخصومات هائله علي جميع منتجاتها الاسبوعية والتي تتكون من شروق زيت دوار الشمس،وكوسة،ودجاج بيردكس،وتايد مسحوق غسيل الملابس،وفاكهة الكاكا،وكرز،وكمثري صيني،وتوت ازرق،وتفاح رويال جالا،وفلفل رومي،وفطر،وبطاطس،وثوم مقشر،ويوجد ايضا جميع انواع الاسماك مثل سمك باغة صغير،وسمك سلطان ابراهيم،وسمك مكرونة،وسمك سمان هامور،وهامور ابيض قبليه،وسمك الكنعد ستيك،وسمك ديتيس اسود،وفيليه سمك النيل،وروبيان مزارع.
عروض لولو جدة
تشمل عروض لولو الاسبوعية خصومات رائعه علي جميع منتجاتها والتي تتوفر من لحم خاروف روماني مقطع بالعظم،ولحم حري مقطع بالعظم،ولحم خارف اثيوبي مقطع بالعظم،وريش خروف نيوزلندي،وخروف نيوزلندي ربع امامي بالعظم،ولحم نعيمي بالعظم،ولحم عجل محلي بدون عظم،ولحم بقر برازيلي مقطع،ولحم حاشي صغبر طازج،ولحم بقر روسي انجوس انتر كوت،وكفته لحم برازيلي،ونقائق بقري محلي،ودجاج تيكا بدون عظم،ودجاج متبل بالعظم،والتنميه قطع دجاج طازجه متنوعة،واسترا سمان 6 قطع،والوطنية افخاد دجاج طازجه،والتنمية دجاج طازج.
- تايد مسحوق غسيل الملابس 16.95 ريال.
- كوسة 1.45 ريال.
- شروق زيت دوار الشمس 18.90 ريال.
- بطاطس 1.75 ريال.
- فلفل رومي 3.95 ريال.
- فطر 5.95 ريال.
- تفاح 6.45 ريال.
- كرز 14.50 ريال.
- ثوم مقشر 3.95 ريال.
- كاكا 8.45 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو جدة من 20 يناير حتى 26 يناير 2021 هلا بالتوفير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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