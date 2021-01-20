نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو جدة من 20 يناير حتى 26 يناير 2021 هلا بالتوفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض لولو جدة اليوم بخصومات هائله علي جميع منتجاتها الاسبوعية والتي تتكون من شروق زيت دوار الشمس،وكوسة،ودجاج بيردكس،وتايد مسحوق غسيل الملابس،وفاكهة الكاكا،وكرز،وكمثري صيني،وتوت ازرق،وتفاح رويال جالا،وفلفل رومي،وفطر،وبطاطس،وثوم مقشر،ويوجد ايضا جميع انواع الاسماك مثل سمك باغة صغير،وسمك سلطان ابراهيم،وسمك مكرونة،وسمك سمان هامور،وهامور ابيض قبليه،وسمك الكنعد ستيك،وسمك ديتيس اسود،وفيليه سمك النيل،وروبيان مزارع.

عروض لولو جدة

تشمل عروض لولو الاسبوعية خصومات رائعه علي جميع منتجاتها والتي تتوفر من لحم خاروف روماني مقطع بالعظم،ولحم حري مقطع بالعظم،ولحم خارف اثيوبي مقطع بالعظم،وريش خروف نيوزلندي،وخروف نيوزلندي ربع امامي بالعظم،ولحم نعيمي بالعظم،ولحم عجل محلي بدون عظم،ولحم بقر برازيلي مقطع،ولحم حاشي صغبر طازج،ولحم بقر روسي انجوس انتر كوت،وكفته لحم برازيلي،ونقائق بقري محلي،ودجاج تيكا بدون عظم،ودجاج متبل بالعظم،والتنميه قطع دجاج طازجه متنوعة،واسترا سمان 6 قطع،والوطنية افخاد دجاج طازجه،والتنمية دجاج طازج.

تايد مسحوق غسيل الملابس 16.95 ريال.

كوسة 1.45 ريال.

شروق زيت دوار الشمس 18.90 ريال.