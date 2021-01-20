شوف عروض بنده اليوم وخصومات تصل الى 62% على الالكترونيات والشاشات الذكية والأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة عروض الالكترونيات في هايبر بنده، تجميع عروض أسواق هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية؛ يقوم أسواق بنده ماركت بالمملكة العربية السعودية، بتقديم العديد والعديد من العروض المميزة لعملائها من مواطني السعودية، من أهم وأكبر وأشهر هذه العروض التي يعمل، ويجتهد ماركت بنده على تقديمها لجمهور المملكة، هي عروض الأغذية الطازجة، وعروض بنده للجوالات، و عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، و عروض الالكترونيات في هايبر بنده، و عروض شاشات هايبر بنده. عروض شاشات هايبر بنده، و عروض الالكترونيات عروض شاشات هايبر بنده شاشة تلفزيون 39 بوصة من Skyworth، بالإضافة إلى توصيل مجاني، وكل ذلك بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده شاشة تلفزيون 50 بوصة من TCL Smart TV، اندرويد، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

عروض الالكترونيات في هايبر بنده شاشة تلفزيون 65 بوصة من Impex Smart TV، بسعر خاص فقط في بنده 1649 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي.

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