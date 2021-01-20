تراند الفن: فوز العتيبي وزوجها عاريان تمامًا في البانيو ويشربان الشامبانيا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 02:23 مساءً - احدثت الناشطة السعودية المقيمة في الخارج فوز العتيبي، غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو رفقة زوجها وهما عرايا داخل حوض الاستحمام ويحتفلان بشرب الكحول بعد توثيق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت “العتيبي” وزوجها دون ملابس يجلسان في حوض الاستحمام، بينما قام زوجها بفتح زجاجة الكحول ليحتفلا سويا.

وكانت “العتيبي” أثارت الجدل بظهورها في فيديو وهي ترقص وتشرب الكحول.

حيث ظهرت فيه وهي تركض نحو زوجها مرتدية ثياب النوم لتبدأ بالرقص وهي تحمل زجاجة كحول وعلقت كاتبة: “على نخب توثيق سنابي” .

ويبدو ان فوز العتيبي ارادت تجنب الانتقادات التي ستوجه لها فقامت بمنع التعليقات عن هذا المنشور.

غير ان الناشطين قاموا بالهجوم على فوز العتيبي فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر اسمها ترند موقع تويبر وسط مطالبات بمحاسبتها هي وزوجها.

وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ياليت لو يكون بلاغ عليهم علشان يتأدبون” و “الانسان يصور للناس انه سعيد وهذا مجرد مقطع فديو غرضه الشهره واظهار انهم سعيدين علشان يبدؤون في الحملة B وهي تصوير الاعلانات”.

