تراند الفن: تعرف على أول متحولة جنسيا يرشحها بايدن لهذا المنصب الهام

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 02:23 مساءً - يبدو أن جو بايدن، يريد أن يكون فعلا مختلفا عن سلفه المثير للجدل والمتاعب في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث قرر تعيين أول متحولة جنسيا كمسؤولة فيدرالية وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة.

الدكتورة راشيل ليفين، رشحها بايدن لمنصب مساعد وزير الصحة، حسب بيان صدر اليوم الثلاثاء.

وقال بايدن في بيانه ” ستجلب الدكتورة راشيل ليفين القيادة الصارمة والخبرة الضرورية التي نحتاجها لإخراج الناس من هذه الجائحة بصرف النظر عن العرق والدين والميول الجنسية والهوية الجنسية والإعاقة”.

وتعمل ليفين حاليا كسكرتيرة الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وكبروفيسور في طب الأطفال والطب النفسي في كلية طب بجامعة “بينن ستات” وعملت ككبيرة الفيزيائيين في الولاية عام 2015، وأعلن عن اسمها كسكرتيرة الصحة في الولاية عام 2019 تحت إدارة العمدة الديمقراطي توم وولف.

وحررت ليفين خلال مسيرتها المهنية مقالات حول العقاقير أفيوينة المفعول وأدوية المثليين والماريجوانا الطبية واضطرابات الأكل وأدوية المراهقين وقد تخرجت من جامعة هارفارد ومن كلية الطب بجامعة تولين وواصلت تدريبها على طب الأطفال وأدوية المراهقين في مركز Mt. Sinai الطبي في مدينة نيويورك.