تراند الفن: فتاة من دبي .. تفاصيل أحدث واقعة تحرش متهم فيها “عمرو وردة”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 02:23 مساءً - واجه الدولي المصري السابق، عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليوناني، تهمة تحرش جديدة، هذه المرة أثارتها فتاة تعيش في دبي، قالت إنه أرسل إليها تسجيلات صوتية.

ونشرت الفتاة وتدعى “فيدرا” تسجيلات صوتية قالت إنها لوردة، يطلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته، كنها رفضت بداعي أنه لا يعرفها بشكل كاف ليتطرق معها في الحديث إلى مثل هذه الأمور.

وسبق أن اتهم وردة في أكثر من واقعة تحرش، كان أشهرها عندما كان في معسكر منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

وأكد الجهاز الفني لمنتخب مصر وقتذاك، ما أثير حول تورط بعض لاعبي المنتخب، ومن بينهم وردة، في أزمة تحرش لفظي مع إحدى عارضات الأزياء بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

لكن وردة أكد أنه برىء من تهمة التحرش، موضحًا أن زميله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قام بتفتيش هاتفه المحمول للتأكد من براءته.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “محمد صلاح وباقي لاعبي المنتخب ساندوني، وأقسمت لصلاح أنني لم أفعل شيئا، وأعطيته هاتفي، وما حدث كان منذ عامين أو ثلاثة، ولم يحدث أي تجاوز في المعسكر”.

وفي يونيو من العام الماضي، كشفت صحيفة “On Sports” اليونانية، عن تورط وردة في حادث تحرش ضحيتها صحفية رياضية يونانية تدعى ديمبي ستاماتيليا.

والتقى وردة بالصحفية في إحدى المتاجر قبل أن يعطيها حسابه على “إنستجرام” بغرض التواصل، إلا أن اللاعب بحث عن حسابها ودعاها للقدوم إلى مدينة سالونيك لقضاء يوم معه.

وكشفت الصحفية اليونانية عن محتوى المحادثة بينها وبين وردة، حيث ألح الأخير على الصحفية بالقدوم وحجز تذكرة طيران لها، رغم رفضها الدعوة ابتداء.

يذكر أن نادي لاريسا اليوناني قد أصدر بيانًا في مايو الماضي، أعلن فيه إنهاء عقدي وردة ولاعب آخر يدعى يانيس ماسوراس، على خلفية “مخالفات انضباطية خطيرة”، على حد وصف البيان.

ونفى وردة حينها لأكثر من وسيلة إعلام رياضية، الأسباب التي أعلنها النادي وأدت لفسخ التعاقد معه، وقال إن فسح العقد سببه خلاف بين ناديي لاريسا ومنافسه باوك.

وفي 2017، جرى استبعاد وردة من قائمة فريق باوك اليوناني، بسبب تحفظ المدرب على سلوكياته، وقد حرم اللاعب من المشاركة في معسكر الفريق في هولندا.

وقبلها، لم يمكث وردة أكثر من ثلاثة أيام مع نادي فيرنسي البرتغالي حتى اتهمته صحيفة “ريكورد” المحلية، بالتحرش باثنتين من زوجات زملائه في النادي.

وفي عام 2013، تم ترحيل وردة من معسكر منتخب الشباب في تونس، بعدما ادعت فتاة فرنسية أن وردة تحرش بها واقتحم غرفتها بالفندق.