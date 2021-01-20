تراند الفن: زوجة فنان شهير تقطعه إلى أجزاء وتضعه في الثلاجة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 02:23 مساءً - ألقي القبض على زوجة مغني راب شهير، بعد أن أقدمت على قتله وتمزيق جثته إلى قطع داخل شقة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وعثر على مغني الراب آندي كارترايت، واسمه الحقيقي ألكسندر يوشكو ميتًا في 29 يوليو 2020، من دون الوصول إلى ثمانية من أعضائه الداخلية، من بينها المعدة والبنكرياس والمريء والمرارة والأمعاء والغدد الكظرية والمثانة البولية وغدة البروستاتا.

وقامت الزوجة بتقطيع جسده ووضعها في أكياس ورشه بالملح، قبل تخزينها في الثلاجة، حيث تم العثور عليها فيما بعد.

وقالت الشرطة إن كارترايت قُتل على يد زوجته مارينا كوهال، بعد أن علمت أنه يخطط لتطليقها والانتقال للعيش مع عشيقته.

وقام أحد أقارب الزوجة بمساعدتها في تقطيع الجثة إلى أجزاء باستخدام منشار لإخفاء الدليل على مقتله.

وزعمت الزوجة، أن مغني الراب مات بسبب جرعة زائدة من المخدرات، وبررت تقطيع جسده إلى أشلاء وإخفاء وفاته لأنها اعتبرت وفاته “مخزية”.

لكن لم يتم الكشف عن أي عقاقير في جسد الضحية، حيث يشتبه في أن الزوجة حقنته بعقار يحتوي على الأنسولين قبل وفاته. ويُعتقد أن كارترايت دخل بعد ذلك في غيبوبة نقص سكر الدم ، كما يتضح من انخفاض مستوى الجلوكوز (0.9 ملم).

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، قال أصدقاء كارترايت إنه كان يعاني من مشاكل مع الكحول، لكنه لا يستخدم مواد غير قانونية.

بعد استجواب الزوجة، تم إطلاق سراحها دون توجيه اتهامات إليها وصادر المحققون سكينًا ومطرقة ومنشارًا وحوضًا ولوح تقطيع من مسرح الجريمة.

وقالت محامية الزوجة، إيرينا سكورتو لصحيفة (KP-Petersburg ): “هناك تصنيف للتشخيص مرتبط بتصور متضخم لوفاة أحد الزوجين. الاختبار نفسه لم يقدم إلينا بعد للدراسة. سنعلق بمزيد من التفصيل في وقت لاحق.”