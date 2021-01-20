تراند الفن: فوضى بحفل زفاف .. ماذا فعل العريس الغشيم مع عروسه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 03:09 مساءً - أقدم عريس في حفل زفافه على فعل غير متوقع حيث قام بضرب عروسه بالتورتة.

وكان مقطع فيديو تم تبادله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر على ما يبدو عريسا بريطانيا في حفل زفافه، وقد حوله إلى فوضى بسبب موقفه المثير للدهشة.

وبحسب مما تم تداوله فقد أقدم العريس على رد فعل غاضب تجاه عروسه التي كانت تمزح معه ليلة الزفاف وضربها بـ”التورتة ” في وجهها وقام بتلطيخها .

وكانت العروسة تداعب عريسها وتمسح التورتة في وجهه على غرار بعض الحفلات .

وعقب ممازحة العروس، ابتعد العريس خطوات للوارء ، وأمسك بالتورتة ورماها في وجه عروسه ليتحول الزفاف إلى فوضى.

الموقف تسبب في موجة سخرية من العريس الذي وصفه رواد السوشيال ميديا بالغشيم،.

لكن العروس تمكنت من تخطي الموقف الصادم بصعوبة في محاولة لإتمام الزفاف .