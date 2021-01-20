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انت الان تتابع تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 تعود بجوائز 3000 دولار يومياً و50 ألف شهرياً والحلم الأكبر 250 ألف دولار ورابط الإشتراك والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - عادت مسابقة الحلم 2021 بثوبها الجديد وبجوائزها الأكبر والأكثر هذا العام، وذلك بعد انتظار متابعيها من منذ عشرين يوماً، عقب انتهاء الحلم 2020 بفوز المصير المقيم في السعودية حاتم حسن هيكل بالمليون دولار في ليلة رأس السنة، والذي لم يكن مصدقاً لاتصال الإعلامي مصطفى الأغا به لإعلامه بفوزه بالجائزة الكبرى والتي كان يأمل جميع مشاهدي ومتابعي الحلم بالفوز بها، نظراً لأن الجائزة ستغير حياة الفائز بالكامل، وهذا ما حدث بالفعل مع هيكل.
مسابقة الحلم 2021 تعود بجوائز يومية وأسبوعية وشهرية والحلم الأكبر 250 ألف دولار
وبسبب الحلم يحظى الإعلامي مصطفى الأغا بمتابعة الملايين في مصر والسعودية والوطن العربي، ومن الممكن وبسبب ضغطة واحدة بإرسال رسالة هاتفية لا تعددى الخمس جنيها أن تكون أنت الفائز، ولذا ننشر لمتابعينا كيفية الإشتراك بالمسابقة وأرقام الإشتراك الخاصة بجميع الدول.
هذا وسوف تعود مسابقة الحلم 2021 بشكل جديد وجوائز عديدة وسوف يكون هناك كل يوم فائز جديد بمبلغ قدره 3000 آلاف دولار يومياً، هذا بالإضافة إلى جائزة أسبوعية قدرها 10000 آلاف دولار، وجائزة شهرية قدرها 50 ألف دولار أمريكي، أما الحلم الأكبر في نهاية العام فسوف تكون هذا العام 2021 قدرها 250 ألف دولار.
ولمعرفة كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم عليك اتباع الآتي:
- الدخول إلى الرابط الرسمي للمسابقة من هنا.
- تسجيل رقم هاتفك بشكل صحيح.
- سوف تصلك رسالة بعد ذلك بتفعيل اشتراكك.
- الإجابة على الأسئلة التي تردك على هاتفك.
- ولا يشترط الإجابة على جميع الأسئلة، ولكن كلما جاوبت على أسئلة أكثر كلما زادت فرصك للفوز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسابقة الحلم 2021 تعود بجوائز 3000 دولار يومياً و50 ألف شهرياً والحلم الأكبر 250 ألف دولار ورابط الإشتراك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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