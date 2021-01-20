مسابقة الحلم 2021 تعود بجوائز 3000 دولار يومياً و50 ألف شهرياً والحلم الأكبر 250 ألف دولار ورابط الإشتراك

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محمد سياف - ابو ظبي - عادت مسابقة الحلم 2021 بثوبها الجديد وبجوائزها الأكبر والأكثر هذا العام، وذلك بعد انتظار متابعيها من منذ عشرين يوماً، عقب انتهاء الحلم 2020 بفوز المصير المقيم في السعودية حاتم حسن هيكل بالمليون دولار في ليلة رأس السنة، والذي لم يكن مصدقاً لاتصال الإعلامي مصطفى الأغا به لإعلامه بفوزه بالجائزة الكبرى والتي كان يأمل جميع مشاهدي ومتابعي الحلم بالفوز بها، نظراً لأن الجائزة ستغير حياة الفائز بالكامل، وهذا ما حدث بالفعل مع هيكل.

مسابقة الحلم 2021 تعود بجوائز يومية وأسبوعية وشهرية والحلم الأكبر 250 ألف دولار

وبسبب الحلم يحظى الإعلامي مصطفى الأغا بمتابعة الملايين في مصر والسعودية والوطن العربي، ومن الممكن وبسبب ضغطة واحدة بإرسال رسالة هاتفية لا تعددى الخمس جنيها أن تكون أنت الفائز، ولذا ننشر لمتابعينا كيفية الإشتراك بالمسابقة وأرقام الإشتراك الخاصة بجميع الدول.

هذا وسوف تعود مسابقة الحلم 2021 بشكل جديد وجوائز عديدة وسوف يكون هناك كل يوم فائز جديد بمبلغ قدره 3000 آلاف دولار يومياً، هذا بالإضافة إلى جائزة أسبوعية قدرها 10000 آلاف دولار، وجائزة شهرية قدرها 50 ألف دولار أمريكي، أما الحلم الأكبر في نهاية العام فسوف تكون هذا العام 2021 قدرها 250 ألف دولار.

ولمعرفة كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم عليك اتباع الآتي: