تراند الفن: مشهد مؤثر .. آخر صورة التقطت للملك قبل وفاته

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 05:05 مساءً - انتشرت صورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر آخر مشهد ظهر فيه الملك عبد العزيز آل سعود قبل وفاته.
وقد تم التقاط آخر صورة للملك عبدالعزيز قبل وفاته يوم الخميس الموافق 17 ذو الحجة 1372هـ.
والتقطت الصورة خلال العرض التاريخي في ساحة العقيق بالطائف الذي أقامه الجيش العربي السعودي لجميع قواته النظامية.
وبحسب الصورة يظهر الأمير سعود ولي العهد والقائد الأعلى للقوى المسلحة، والأمير مشعل وزير الدفاع .
يذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود توفي في الثاني من ربيع الأول عام 1373 هجريا، 1953 ميلاديا، عن عمر يناهز 77 عاما.
وتمت أداء صلاة الجنازة عليه في الحوية قرب الطائف، ثم ُقل إلى الرياض حيث دفن.
وقد ولد الملك عبد العزيز في الرياض عام 1293هـ، الموافق لعام 1876م.
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