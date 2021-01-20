نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة الجزيرة تحديث يناير 2021 على الاقمار الصناعية المختلفة لمتابعة اهم الاخبار في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الجزيرة تحديث يناير 2021، فلقد اصبح من اكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات وهوت بيرد ليتم من خلاله مشاهدة تلك الاخبار العربية التي يتم عرضها على مدار اليوم والتي تتناول كافة الاخبار السياسية والاقتصادية وغيرها الكثير من الاخبار التي تهم المشاهدين من كافة أنحاء العالم، ومن أهم ما يميز تلك القناة انها تقوم بتقديم تلك الاخبار على مدار اليوم بدون توقف مجانا وبدون اشتراك وتقوم بتقديم تلك الاخبار باللغة العربية وذلك على مختلف الاقمار الصناعية بدون اشتراك شهري ولذلك ازداد البحث حول تردد قناة الجزيرة الجديد ليتمكنوا من متابعة تلك الاخبار السياسية الجديدة.
قناة الجزيرة
هي تلك القناة العربية الاولي من ضمن القنوات الفضائية المختلفة التي تحرص على عرض كافة الاخبار وتلك الاحداث الجارية الحية التي يتم عرضها ونقلها من مختلف أنحاء العالم ليتم متابعتها من مختلف أنحاء الوطن العربي، ولقد تم البدء في بث برامجها منذ عام 2005م وذلك على مختلف الاقمار الصناعية ليتم من خلالها بث كافة الاخبار العربية والدولية، وتعتبر تلك القناة من ضمن القنوات القطرية التي تقوم ببث برامجها من الدوحة وتضم العديد من القنوات هناك الجزيرة الاخبارية والوثائقية وغيرها من القنوات التي تحرص على تقديم كل ما يهم المشاهدين.
تردد قناة الجزيرة الجديد 2021
يمكنك أن تقوم بمتابعة كل ما تقوم قناة الجزيرة بعرضه على الهواء مباشرة على الاقمار الصناعية المختلفة وذلك عندما تقوم بضبط الترددات التالية وهي:-
- على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 10971 ومعدل الاستقطاب راسي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.
- على القمر الصناعي سهيل سات التردد هو 11604 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.
- على القمر الصناعي هوت بيرد التردد هو 12111 ومعدل الاستقطاب راسي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.
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