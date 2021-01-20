نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم ابتداء من 20 يناير وحتى 26 يناير لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر أسواق العثيم في تقديم عروضها المميزة لكافة عملائها، وبمناسبة افتتاح فرع الطائف الجديد بشارع الملك خالد محافظة تربة بالطائف، والذي من المقرر افتتاحه بشكل رسمي يوم الخميس 8 جمادي الآخرة 2021م الساعة الثانية ظهرًا، ستقدم أسواق وهايبر العثيم عروض كبيرة لكافة العملاء داخل جميع الفروع بداية من يوم الأربعاء 7 جمادي الأخر 1442 هـ، الموافق 20-1-2021م وحتى يوم الثلاثاء 13 جمادي الأخر 26 يناير 2021م، مع وجود عروض خاصة وتخفيضات كبيرة داخل الفرع الجديد.

عروض أسواق العثيم ابتداءً من 21 يناير

تشمل العروض تخفيضات كبيرة على بعض المنتجات تصل إلى 50 ريال سعودي، وهذه العروض تشمل:

كرتونة دجاج دو مجمد 1100 جم بسعر 109.95 ريال بدلًا من 154.95 ريال لكل عميل (كمية محددة 2 كرتونة لكل عميل).

عرض على صابون تايد المركز الأصلي 7 كجم بسعر 43.95 ريال بدلًا من 97.95 ريال.

العرض على حفائظ بامبرز كلوت 16 كيلو 44 حبة (2 حبة داخل العرض ) يمكنك الحصول عليهم داخل العرض بنصف الثمن تقريبًا، حيث يصل سعر الحبتين داخل العرض 75.95 ريال بدلًا من 153.50 ريال.

وتتوافر عروض أخرى على المنتجات مثل:

تشمل عروض أشواق العثيم عرض على المنتجات التالية، مع مراعاة أن الكميات محددة داخل العروض وإذا أراد العميل الحصول على كمية إضافية ستتم محاسبته بالسعر خارج العرض:

عرض على أرز الوليمة البسمتي 10 كيلوجرام بسعر 67.95ريال بدلًا من 84.95 ريال سعودي.

سكر أبو فهد ناعم بسعر 23.95 ريال بدلًا من 33.95 ريال.

عرض على زيت شمس دوار الشمس زجاجتين سعة الواحدة ، لتر ونصف بسعر 24.95 ريال بدلًا من 31.75 ريال قبل العرض.

عرض على أرز هالي مزة بنجابي درجة أولى بسعر 48.95 ريال داخل العرض بدلًا من 71.25 ريال .

أرز صن فيلدج كالروز 5 كجم بسعر 20.95 ريال بدلًا من 31.25 ريال.

عروض أسواق العثيم البروشور

يمكنك الاطلاع على بروشور أسعار العثيم لمعرفة أسعار كافة المنتجات داخل وخارج العروض:

تقدم أسواق العثيم أيضًا خدمات رقمية مميزة لعملائها مثل خدمة مراجعة الفاتورة عبر تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية، والذي يمكنك تحميله من متجر أبل ستور ومتجر جوجل بلاي وراجع جميع مشترياتك، ويمكنك أيضًا اكتساب نقاط ومعرفة أحدث عروض أسواق العثيم.