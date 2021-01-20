كيفية تحميل لعبة فورت نايت على الحاسوب رابط مباشر

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عمر شويل - جدة كيفية تحميل لعبة فورت نايت على الحاسوب، الكثير من محبين لعبة فورت نايت يبحثون على طريقة جيدة من أجل تحميل لعبة فورت نايت، حيث يمكننا تحميل هذه اللعبة على أي جهاز سواء كان الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو البلاي ستيشن وغيره، وفي هذا المقال سنذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الحاسوب.

كيفية تحميل لعبة فورت نايت على الحاسوب

يتم الدخول إلى الموقع الخاص بلعبة فورت نايت.

وبعد ذلك عليك بالتسجيل في هذا الموقع، والقيام بعمل حساب خاص للعبة فورت نايت.

أو يمكنك استبدال طريقة عمل الحساب بتسجيل الدخول إلى الفيسبوك أو الجيميل.

إذا قمت بالتسجيل عن طريق الجميل فقم بوضع كافة البيانات الخاصة بك، والنقر على كلمة متابعة.

يتم الضغط على الحصول على ألعاب EPIC Games.

انتظر عزيزي القارئ التحميل، ثم اذهب إلى الملف الذي قمت بتحميله واضغط على تثبيت، وانتظر قليلاً لكي تنتهي من عملية التحميل.

بعد أن تنتهي من عملية التحميل، فسوف يطلب منك القيام بتحميل بعض من التحديثات.

بعد أن تكتمل عملية التثبيت، فقم بفتح التطبيق والبحث عن لعبة فورت نايت.

بعد ذلك يتم اختيار المكان الذي ترغب في وضع اللعبة، وبعد التحميل يمكنك فتح اللعبة.

بعض المخاوف من لعبة فورت نايت

وعلى الرغم من هذه الشعبية، لا يزال بعض الآباء يشعرون بالقلق من أن أطفالهم سيشعرون بالخوف،على سبيل المثال يشعر بعض الناس بالقلق من أن تصبح هذه اللعبة مسببة للإدمان على أطفالهم، جذبت لعبة فورت نايت الكثير من الأطفال للجلوس أمامها لفترة طويلة مما أثر على نموهم العقلي والفكري الذي لم يحدث بعد، تحتوي اللعبة على غرفة دردشة خاصة تتيح لهم الدردشة مع الغرباء لفترة طويلة، وخلال اللعبة يمكنك الدردشة مع لاعب مع آخر، لأن هذه قضية أخرى تستحق الاهتمام.