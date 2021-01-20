نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق المزرعة الاسبوعية من 20 يناير حتى 26 يناير 2021 عيشها صح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز شركة اسواق المزرعة اليوم باقوي الخصومات والتخفيضات علي جميع منتجانتها الاسبوعية والتي تتكون من جميع انواع اللحوم مثل لحم غنم طازج،واوصال لحم بقر،ولحم مفروم بقر،ومفروم غنم،وبرجر دجاج،وكباب لحم،وكباب دجاج،وشيش طاووق متنوع،وكباب دجاج،ويتوفر ايضا جميع انواع الاجبان مثل جرين فيندر جبنة دوبل كريم،وجبنة فيتا هنجاري،وخبز الجياد جبنة مجدولة،ولبنه هنجارية،وقشطة طازجه،وامريكانا مورتديلا دجاج متنوع،ويتوفر ايضا حلواني حبش مدخن،وهاجدو جبنة قشقوان الدسم،ومخلل بوليف مصري،وزيتون اخضر اردني،والارض فلفل،والارض فريكة،وبومي طماطم مقطعة.

عروض اسواق المزرعة الاسبوعية

تحتوي اسواق المزرعة علي تخفيضات رائعة هذه الفترة علي جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع انواع المنظفات وادوات العناية بالشعر والبشرة مثل مابخاخ مزيل لرائحة العرق،وركسونا بخاخ مزيل لرائحه العرق،وفاجل استحمام،ولوريل كريم صبغة للشعر،ولوريل كريم حول العين،واس تي جل استحمام،وغارنيةالترا شامبو،وسجنال معجون اسنان،وفازلين مرطب للجسم معالج،واكس معطر للجسم،ودوف كريم،وديتول مناديل ضد البكتريانو،واومو مسحوق غسيل ازرق،واومو جل للغسيل،وبرسيل مسحوق غسيل اخضر،وبرسيل جل للغسيل،وبرسيل شامبو العباية كلاسيك،وكومفورت المركز منعم للاقمشة،تايد مسحوق غسيل،وتايد عبايه عادي لمع داوني،ودواني منعم للاقمشة،فيري سائل تنظيف الصحون،ولوكس سائل تنظيف الصحون،وجف كريم للتنظيف ليمون،ودالك منزف للزجاج،وديتول بخاخ مطهر.

كوكيز شوفان ابيض 6.95 ريال.

بودي اندفت بروتين بطاطس باربكيو 4.95 ريال.