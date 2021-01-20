نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السدحان السعودية 20 يناير حتى 26 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي عروض السدحان اليوم علي اقوي الخصومات علي جميع منتجاتها الاسبوعية والتي تتكون من جميع انواع الفواكهة مثل موز،وكمثري كوشبا،وتفاح جالا،وبرتقال عصير مصري،وكيوي،ومندلينا باكستني،وجزر مستورد،ومانجو افريقي،وشمام مستورد،وبرتقال ابو صرة مصري،وباذنجان اسود كبير محمي،وخس امريكي،ويتوفر ايضا جميع انواع اللحوم والاسماك مثل رضوي دجاج كامل متبل،ورضوري شيش طاووق متبل،وخروف نعيمي،وعجل باكستاني بالعظم،وخروف سواكني مبرد،وخروف روماني بالعظم،وحاشي بالعظم،وسمك سلمون نروجي،وسمك مرجان،وسمك هامور،وسمك شعور،وسمك بوري.

عروض السدحان الاسبوعية

تشمل عروض السدحان الاسبوعية تخفيضات هائله علي جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع انواع الاجبان والمخبوزات مثل غنية جبنة عكاوي قليلة الملح،وتشيزا لاند لبيه هنجارية،وسنابل الخير جبنة،والمراعي جبنة شيدر،والمراعي زبدة طبيعية غير مملحة،والمراعي جبنة شرائح،والمراعي لبنة فاخرة كاملة،والمراعي جبنة مثلثات،وبرايد جبنة،ونادك دينه موزاريلا،وكروسان زبده،وبيتزا الدجاج والبطاطس،وشابورة سمسم،وصحن رواني،وكيك شكولاتة وسط،ويتوفر جميع الدواجن مثل صدور دجاج،وانصاف صدور دجاج مجمدة،ودجاج مجمد،ونقائق دجاج،واجنحة دجاج مجمدة،وافخاد دجاج غليظة مجمدة،ويتوفر غير ذلك من المنتجات الاخري في عروض السدحان اليوم.

برتقال ابو صرة 2.95 ريال.

باذنجان اسود كبير 2.95 ريال.

خس امريكي 7.95 ريال.

جزر مستورد 3.95 ريال.

مانجو افريقي 7.95 ريال.

برتقال عصير مصري 3.95 ريال.

موز 3.95 ريال.

كمثري كوشا 7.95 ريال.