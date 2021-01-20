تراند الفن: مصرية حامل في الكوشة تثير ضجة والزوج يكشف مفاجأة

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 08:05 مساءً - admin 32 دقيقة مضت منوعات 85 زيارة
تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ، مقطع فيديو يظهر خلاله عريس يرقص مع عروسه، التي بدى على قوامها أنها “حامل” بينما شاركهما الاحتفال مجموعة من الأهل والأصدقاء.
أثارت الصور ومقاطع الفيديو، جدلا واسعا لدى رواد السوشيال ميديا، وتعددت التكهنات حول حقيقة العروس الحامل، فيما اتسمت العديد من التعليقات بالسخرية، وبعضها خرج عن حدود الأدب واللياقة.
وبعد الانتشار الواسع للفيديو، تدخل صاحب الفيديو “م. م” ليوضح حقيقة اللقطات التي تعود إلى حفل نظمه الزوجان للكشف عن نوع الجنين، في جو عائلي يجمع بين أفراد الأسرة، قررا خلاله ارتداء زي حفل زفافهما.
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