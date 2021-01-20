تراند الفن: تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة لأهالي الرياض

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 08:05 مساءً - زفّ رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بشرى لأهالي العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن تركي آل الشيخ من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر عن افتتاح مطعم فاخر للأطعمة الشهية في الرياض قريبا.

وتباينت ردود الفعل بين متابعي تويتر بين مؤيد ومعارض ، حيث علق أحدهم قائلا :” واهل جدة يامعالي المستشار مالهم نصيب من فعالياتكم بهالاجواء الزينة ، مانبي بالحر و الرطوبة”.

وعلق آخر :” متى تكتب قريبا بتتوظف؟..يارب تقولها قبل اموت”.

بينما كتب أحد المغردين :” وش ذا الفعاليات الي كلها مطاعم كانه الرياض ناقصها مطاعم بصراحه هذي المره الموسم كله تنفيخ.. الناس محتاجه رحلات سفاري من تطعيس الى اخره رحله منظمه يوم كامل اشياء الناس تستمع فيها كله اكل الفنادق كلها مطاعم وبوفيهات مافي شي الا الحمدلله اكلنها حتى الكفيار”.