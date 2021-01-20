شوف أقوى عروض العثيم الاسبوعيه على اللحوم الطازجة وقائمة اسعار العثيم المحلية والمستوردة والقطعيات المختلفة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الطازج بالمملكة، مهرجان عروض أسواق عبد الله العثيم لهذا الأسبوع؛ عرض أسواق عبدالله العثيم للطعام والمنتجات المتنوعة هذا الأسبوع، كثير من الناس ينتظرون العرض الأسبوعي الكبير من سوبر ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية في أسواق عبد الله العثيم بعد التعرف على هذه المنتجات والخصومات الكثيرة عليها من العثيم، سنذكر في هذا المقال أفضل عروض العثيم المتوفرة في متاجر عبدالله العثيم لهذا اليوم بجميع الفروع بالمملكة العربية السعودية. أقوى عروض العثيم الاسبوعيه على اللحوم الطازجة عروض العثيم لحم غنم روماني بالعظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 42.95 ريال سعودي

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عرض العثيم لحم خروف بربري بالعظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 44.95 ريال سعودي

عروض العثيم الاسبوعيه لحم رفيدي بالعظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 52.95 ريال سعودي

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عروض العثيم الاثنين زيت ذرة هالي، وزن 1.5 لتر، فقط بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي

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