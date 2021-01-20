تراند الفن: مسابقة لمضاجة صافيناز بهذه الشروط

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 09:09 مساءً - admin ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 138 زيارة
أعلنت الراقصة الاستعراضية صافيناز أنها ستجري مسابقة لاختيار شريك حياتها ، مؤكدة أنها ستتزوج من تريد .
و قالت في تصريحات إعلامية أن من أهم شروط المشاركة في المسابقة هي أن يكون العريس المتقدم صغير في السن ، لافتة إلي أنها رفضت الزواج من أثرياء في الخليج سرا بسبب أنهم كبار في السن .
و أشارت إلي أن زوجها السابق كان يتطلع لغيرها من النساء ” عينه زايغة ” مؤكدة أن عقد عمل في البحرين هو كان السبب الرئيسي في طلاقها منه .
يذكر أن صافينار أو صافيناز جوريان هي راقصة شرقية و ممثلة أرمينية روسية من مواليد 1983 في الاتحاد السوفيتي .
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