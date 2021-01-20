تراند الفن: ما لا نعرفه من خفايا عن حفلة التورتة الجنسية بنادي الجزيرة (فيديو)

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 20 يناير 2021 09:09 مساءً - admin 55 دقيقة مضت أخبار الساعة 135 زيارة
قال المفكر والكاتب الصحفي محمود سلطان إن حفلة التورتة الجنسية بنادي الجزيرة تخفي ورائها العديد من الأسرار والملابسات الغريبة محللا بشكل مختلف أسباب الضجة الكبيرة التي احدثها الفيديو المنتشر على مواقع التواصل.
وحاول سلطان بطريقة شيقة ومعلومات جديدة الإجابة على هذا السؤال: ما الذي دفعهن إلى مثل هذا الانحراف السلوكي؟!
ومن خلال أحدث فيديو له على قناته بألـ”يوتيوب” أضاء المساحات المظلمة في واقعة حفل في نادي الجزيرة أقامته سيدات مجتمع بينهن أساتذة بالجامعات، قدمن فيه لضيوفهن حلويات على شكل “الأعضاء التناسلية للرجل”.
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