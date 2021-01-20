شوف عروض بنده اليوم هايبر بنده 20.000 رابح بعربة تسوق مجانية

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم هايبر بنده مهرجان الجوائز 20.000 رابح بعربة تسوق مجانية ونبدأ العروض بالمنظفات 2 لتر سائل غسيل أومو كمفرت ب 20.95 ريال، سائل غسيل أومو كمفرت 2.7 لتر ب 25.50 ريال، جل أوتوماتيك العباية الأسود 900 مل ب 9.95 ريال، منعم الأقمشة برائحة ندي الربيع ب 16.95 ريال، منعم الأقمشة للعبايات بالورد أو العود ب 1.8 لتر ب 20.95 ريال، منظف جف 500 مل ب 10.95 ريال، منظف الأرضيات جف لتر ونص ب 25.50 ريال، سائل غسيل الصحون كلاسيك ب 6.95 ريال.

عروض بنده اليوم هايبر بنده 20.000 رابح بعربة تسوق مجانية

خضروات بنده 400 جم ب 18 ريال، 5 فول مدمس بنده 450 جم ب 9.95 ريال، ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة بنده 9.95 ريال، 3 حبات تونا ب 14.95 ريال، بسكويت للشاي بنده 12 حبة ب 16.95 ريال، مطهر ومعقم ومضاد للجراثيم بنده 500 مل ب 20 ريال، منعم الأقمشة بنده 4 لتر ب 22.95 ريال، مناديل للوجه بنده 6 حبات ب 11.95 ريال، مسحوق غسيل بنده 9 كيلو ب 45.95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده مستلزمات النظافة

سائل غسيل الصحون العجيب لتر ب 6.95 ريال، سائل لغسيل الصحون بريل لتر ونص ب 9.95 ريال، منظف الأرضيات ديتول 1.8 لتر ب 26.95 ريال، مناديل مضادة للبكتريا ديتول 40 منديل ب 24.95 ريال، مسحوق غسيل أوتوماتيك 10 كيلو ب 55.95 ريال، معطر جو أوتوماتيكي عبوة إعادة تعبئة جليد ب 24.95 ريال، مسحوق غسيل مركز برسيل 5 كيلو ب 33.95 ريال، شامبو غسيل العباية 3 لتر ب 37.95 ريال.

عروض بنده على المناديل الورقية

2 مجموعة من مناديل للوجه سانيتا كلوب 6 حبات ب 16.95 ريال، مناديل للوجه سانيتا جيبسي 5+1 ب 21.95 ريال، ماكسي رول سانيتا كلوب ب 14.95 ريال، ورق للمطبخ نشاف هلا 8 رول ب 8.95 ريال، ورق نشاف للمطبخ سانيتا بوكيه 2+1 ب 13.95 ريال، مناديل للوجه مشوار عبوة إعادة تعبئة ب 16.95 ريال، ورق للحمام مشوار ب 15.95 ريال، مناديل للوجه مشوار ب 5.95 ريال، مناديل متعددة الأغراض كلينكس 10+2 ب 18.95 ريال، مناديل إكسترا دراي كلينكس 16+ 3 رول ب 32.95 ريال، ورق تنشيف فاين 10+2 رول ب 16.95 ريال، مناديل ناعمة نورس ب 20.95 ريال.