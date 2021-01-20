نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مانويل الرياض من 20 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مانويل الرياض، يقدم ماركت مانويل أفضل العروض كل فترة ويقدم هذا الأسبوع بدايةً من يوم العشرين من شهر يناير والموافق السابع من جمادي الآخر، مجموعة من أفضل تخفيضات أسواق مانويل على جميع مستلزمات واحتياجات المنزل وربة المنزل، تابعوا معنا للتعرف عليها. خصومات مانويل على الأطعمة 10 كيلو أرز بنجابي سعره 57.95 ريال سعودي.

شاي ليبتون أسود 2 جرام سعره 25.95 ريال سعودي.

حليب نيدو بودرة 2500 جرام سعره 64.95 ريال.

عبوة نسكافيه جولد 17.95 ريال.

كيت كات أصابع من نستله سعرها 29.95 ريال.

100 حبة شاي الكبوس سعره 11.95 ريال.

دجاج ساديا مجمد سعره 12.95 ريال.

جبنة الولد سعرها 8.95 ريال.

375 جرام كورن فليكس سعره 8.95 ريال.

5 كيلو سكر الأسرة سعره 13.95 ريال.

10 كيلو أرز الوليمة سعره 64 ريال سعودي.

5 كيلو أرز كرنل أبيض سعره 33.95 ريال سعودي.

5 كيلو أرز وايت سوان سعره 27.95 ريال سعودي.

10 كيلو أرز مندي بسمتي سعره 55 ريال سعودي.

أرز باب الذهب بسمتي سعره 32.95 ريال سعودي.

10 كيلو أرز الوليمة سعره 37.95 ريال سعودي.

2 عبوة زيت نباتي العربي سعره 24.95 ريال سعودي. عروض مانويل على الخضروات والفواكه كيلو طماطم سعره 2.95 ريال.

كيلو بصل سعره 2.95 ريال سعودي.

برتقال أبو صرة كيلو سعره 2.95 ريال.

عصير برتقال سعره 3.95 ريال.

كيلو من اليوسفي الباكستاني سعره 2.95 ريال.

فلفل رومي ألوان كيلو سعره 5.95 ريال.

جزر صيني كيلو سعره 3.95 ريال.

مانجو أفريقي كيلو سعره 7.95 ريال.

بطاطا حلوة كيلو سعرها 3.95 ريال.

فلفل أخضر رومي كيلو سعره 4.95 ريال سعودي.

باذنجان رومي كيلو سعره 2.95 ريال.

خيار كيلو سعره 2.95 ريال.

علبة عنب مشكل سعرها 4.95 ريال.

خس طويل سعره 4.95 ريال.

تفاح أحمر كيلو سعره 6.95 ريال.

كيوي كيلو سعره 8.95 ريال. عروض مانويل على المخبوزات معمول بالجوز كيلو سعره 46.95 ريال.

غريبة مشكل كيلو سعره 29.95 ريال.

شيكولاتة مكشوفة كيلو سعرها 64.95 ريال.

كيلو بسبوسة سادة سعره 18.95 ريال.

معجنات صغيرة كيلو سعرها 37.95 ريال.

كيلو معمول بالتمر سعره 29.95 ريال.

أصابع نارجيل بالتوت سعرها 1.95 ريال.

خبز نارجيل سعره 2.95 ريال.

علبة معمول أساور 10.95 ريال.

شابورة القمح كامل 10 ريال.

شابورة القمح 9 ريال.

عيش صاج سعره 4 ريال. عروض مانويل على مستلزمات المنزل عروض مانويل على الأجهزة الكهربية عروض مانويل على أدوات المطبخ

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