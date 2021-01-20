نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم لمدة 3 أيام وحتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم، من الحين للآخر تقوم أسواق العثيم بالسعودية على طرح الكثير من العروض المميزة من بين الأسواق السعودية ذات الشهرة الواسعة وقامت أسواق العثيم بعمل عرض مذهل ولمدة 3 أيام فقط أو حتى نفاذ الكمية بداية من اليوم وحتى يوم 27 في هذا الشهر، وإليكم باقي التفاصيل في هذا المقال.

عروض أسواق العثيم على السلع الاستهلاكية والسلع الغذائية، شاشة أرو إل إي دي سمارت 55 بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1422.72 ريال سعودي، شاشة أرو إل إي دي 40 بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 757.85 ريال سعودي، دجاج دو مجمد عبوة 1100 جرام بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 154.95 ريال سعودي، سكر أبو فهد كيس وزن 10 كيلو جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

أرز الوليمة مزة بسمتي وزن 10 كيلو جرام بسعر 67.95 ريال سعودي بدلًا من 84.95 ريال سعودي، صابون تايد مركز أصلي وزن 7 كيلو جرام الكيس بسعر 43.95 ريال سعودي بدلًا من 97.95 ريال سعودي، عبوتين من زيت دوار الشمس بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 31.75 ريال سعودي.

جبنة بوك كاسات بيضاء/ شيدر بسعر 9.95 للحبة ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي، شوكولاتة نوتيلا 2 حبة وزن 350 جرام بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 29 ريال سعودي، 3 حبات من تونة المواسم خفيف وزن 185 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 18.75 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على اللحوم، لحم غنم روماني بالعظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي، لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي، لحم خروف بربري بالعظم سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي، لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي، لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.

ذبيحة غنم جورجيا بسعر 799 ريال سعودي، لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي، لحم حاشي طازج بالعظم 35.95 ريال سعودي، لحم عجل باكستاني بالعظم سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي، لحم عجل باكستاني بدون عظم سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي.

عروض الفاكهة والخضروات، كيلو من التفاح الأصفر بسعر 6.50 ريال سعودي، كيلو من القرع العسلي بسعر 1.45 ريال سعودي، كيلو من الفلفل البارد الأخضر 3.95 ريال سعودي، علبة من تمر عجوة المدينة وزن كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي، تمر إنتاج النخيل رطب وزن كيلو جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.

خس الآيس بيرج وزن كيلو جرام بسعر 3.95 ريال سعودي، كيلو من الفلفل الأصفر بسعر 7.95 ريال سعودي، كيلو من برتقال العصير بسعر 3.45 ريال سعودي، عبوة من تمر صفاوي المدينة وزن كيلو جرام بسعر 20.95 ريال سعودي، عبوة من تمر خلاص الاحساء مكبوس وزن كيلو جرام بسعر 6.95 ريال سعودي، كيلو من الجزر المستورد بسعر 3.95 ريال سعودي.

كيلو من الفاصولياء الخضراء بسعر 6.95 ريال سعودي، كيلو من الليمون الفيتنامي بسعر 4.45 ريال سعودي، كيلو من الباذنجان الأسود الرومي وسط بسعر 3.25 ريال سعودي، كيلو من التمر السكري القصيم بسعر 12.95 ريال سعودي.

عروض العثيم للحلويات والمخبوزات، كيلو من بسبوسة اللوتس بسعر 21.95 ريال سعودي، تورتة شوكولاتة أو كراميل وسط بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي، شابورة سمسم وبركة بسعر 9.95 ريال سعودي للعلبة بدلًا من 10.95 ريال سعودي، علبة مكونة من 5 حبات من الكرواسون المحشي جبنة بيضاء بسعر 5.95 بدلًا من 7.75 ريال سعودي، طبق حجم كبير من بسكويت بجوز الهند بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 18.75 ريال سعودي.

بيتيفور شوكولاتة ديلوكس حجم كبير بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي، حجم وسط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.