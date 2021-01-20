نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السعودية الأسبوعية من العثيم عروض على كيفك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السعودية الأسبوعية من العثيم على السلع الأساسية التي يحتاج إليها كل منزل بأقل الأسعار، وتشمل 5 كيلو من أرز هالى كالروز ب 23.95 ريال، زيت زيتون فيكتو بكر 500 مل ب 12.50 ريال، شعيرية هالى نكهة دجاج 40 حبة ب 33.95 ريال، زبدة فول سوداني هالى خشن 510 ريال، حليب هالى سائل 170 جم ب 1.95 ريال، معمول هالى بالتمر 24 حبة ب 8.95 ريال، كريمة تزيين ويبي فانيليا ب 4.75 ريال، نشاء الريضا 12 حبة ب 12.75 ريال، بيكربونات صوديوم الرياض فود 12 حبة ب 29.95 ريال، حليب هالى بودرة 1800 جم ب 36.95 ريال، تونة جنتل أبيض فاخر 185 جم ب 16.50 ريال، جبنة كريمي هالى 500 جم ب 9.95 ريال.

عروض السعودية الأسبوعية من العثيم عروض على كيفك

دجاج برازيلي نات مجمد 10 حبات ب 118.95 ريال، عسل هالى زهور ضغاط 500 جم ب 12.75 ريال، بطاطس هالى شرائح 2.5 كيلو ب 11.95 ريال، طحينة الموسم سائلة 900 جم ب 20.50 ريال، قشطة هالى 95 جم ب 1.75 ريال، أرز فيكتو سيلا بسمتي 10 كيلو ب 51.95 ريال، أرز صن فيلدج كالروزه كجم ب 20.95 ريال، صابون صحون ركس ليمون 3*1 لتر ب 14.95 ريال، صابون بودرة ركس أصفر 10 كيلو ب 35.95 ريال، مبيض ملابس ب 7.95 ريال.

عروض السعودية الأسبوعية

كريمة بوك للطبخ لتر ب 18.95 ريال، 3 حبة من جبن بوك بالقشطة مربعات ب 9.95 ريال، جبن بوك موزاريلا مبشور كيلو ب 24.95 ريال، قشطة بوك قيمر ب 9.95 ريال، 3 حبات من جبن كرافت شيدر علب 50 جم ب 9.95 ريال، حليب السعودية مركز 200 مل ب 4.50 ريال، شيبس كرسبي حروف ب 8.95 ريال، حليب السعودية شوكولاتة 200 مل 3 حبة ب 18.95 ريال.

عروض السعودية الأسبوعية على المجمدات

بطاطس لامب ستون أصلية ب 13.95 ريال، قطع دجاج دو مجمدة 500 جم ب 11.95 ريال، جبن بريزيدن شرائح سندوتش 200 جم ب 7.95 ريال، جبن بريذيدن موزاريلا بيتزا 900 جم ب 32.95 ريال، قطع دجاج دو مجمدة 500 جم ب 11.95 ريال، لب مانجو مونتانا كيلو ب 9.95 ريال، كريمة طبخ بريذيدن لتر ب 22.95 ريال، نقانق دجاج دو 400 جم ب 5.50 ريال.