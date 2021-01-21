شوف عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية الموفرة

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية الموفرة على أسعار الإلكترونيات، وأجدد عروض بنده الاسبوعية والعروض التوفيرية، بالإضافة إلى الصيدات التوفيرية في مهرجان بنده الأسبوع الأول، حيث يقدم هايبر بنده لعملائه داخل المملكة العربية السعودية أرخص عروض الشاشات والجوالات والإلكترونيات، بالإضافة إلى أوفر عروض الأجهزة الكهربائية من بندة السعودية في مهرجان العروض الموفرة وموسم الخصومات والتخفيضات على اسعار جميع المنتجات، هذه العروض سارية لمدة أسبوع بدايةً من اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 والموافق 7 جمادي الثاني 1442، وإليكم صور العروض. عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية الموفرة سعر شاشة سكاي وورث 65 بوصة، تعمل بنظام الاندرويد، صورة فائقة الوضوح والنقاء بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 3066 ريال سعودي، وتمتع بخدمة توصيل مجانية من هايبر بنده.

سعر شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة، سمارت تي في، صورة عالية النقاء والوضوح بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي، وتمتع بخدمة توصيل مجانًا.

سعر شاشة تلفزيون توشيبا 58 بوصة، سمارت تي في، صورة فائقة الوضوح والنقاء عالية الجودة بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي، مع إمكانية التوصيل المجاني.

سعر شاشة تلفزيون دورا 58 بوصة، سمارت تي في، صورة عالية الجودة فائقة الوضوح والنقاء بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي. عروض بنده هاتف سامسونج SAMSUNG A01 Core، ثنائي الشريحة، الجيل الرابع وصل حديثًا بسعر 329 ريال سعودي.

هاتف سامسونج SAMSUNG A21s، ثنائي الشريحة، الجيل الرابع بسعر 739 ريال سعودي.

هاتف سامسونج SAMSUNG A51، ثنائي الشريحة، الجيل الرابع بسعر 1199 ريال سعودي (وصل حديثًا).

هاتف سامسونج SAMSUNG A42، ثنائي الشريحة، الجيل الخامس بسعر 1399 ريال سعودي. عروض بندة السعودية عرض تابلت سامسونج جالاكسي SAMSUNG GALAXY TAB T515 A10 بسعر 825 ريال سعودي بدلًا من 1067 ريال سعودي.

عرض تابلت بريف Brave + هدية بسعر 329 ريال سعودي.

عرض تابلت سامسونج جالاكسي SAMSUNG GALAXY Tab A8 بسعر 579 ريال سعودي.

عرض شاحن متنقل (باور بانك) أسود XO، يعمل بقوة 5.200 mAh بسعر 35 ريال سعودي بدلًا من 45 ريال سعودي. عروض بنده الاسبوعية الموفرة عرض خلاط فيليبس PHILIPS بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 155 ريال سعودي.

عرض خلاط يدوي (Hand Blender) ماركة ارايتي بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 175 ريال سعودي.

عرض خلاط جيباس بسعر 65 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

عرض قلاية بدون زيت ماركة فيليبس PHILIPS ، تعمل بقوة 1425 وات بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

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