نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الاسبوعية في السعودية مهرجان بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الاسبوعية في السعودية، وأقوى التخفيضات على أسعار منتجات التنظيف ومنتجات العناية الشخصية بالشعر والبشرة، بالإضافة إلى الخصومات على اسعار الحفاضات الخاصة بالأطفال عالية الجودة وفائقة النعومة، يقدم هايبر بنده لعملائه أقوى الخصومات والتخفيضات في الأسبوع الأول من مهرجان بنده، حيث يقدم هايبر بندة أوفر عروض على سائل استحمام، سائل تنظيف، شامبو الشعر، منتجات العناية بالبشرة، والعديد من عروض بنده السعودية الأخرى نتعرف عليها فيما يلي. عروض هايبر بنده عرض مسحوق غسيل اريال المركز (6.25/7 كيلو) بسعر 58.95 ريال سعودي بدلًا من 126.95 ريال سعودي.

عرض صندوق مسحوق غسيل تايد المركز (2*5 كيلو) بسعر 64.95 ريال سعودي بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

عرض باور جل اريال المركز أو اريال مع داوني 3 لتر بسعر 28.95 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

عرض كبسولات اريال 22×25.2 جرام (22 كبسولة) أو كبسولات تايد 22×25.2 جرام (22 كبسولة) بسعر 28.45 ريال سعودي بدلًا من 35.95 ريال سعودي.

عرض سائل غسل الصحون من فيري 1 لتر بسعر 12.50 ريال سعودي بدلًا من 15.50 ريال سعودي. عروض بندة للتطهير والتعقيم عرض منظف الأرضيات ديتول 1.8 لتر بسعر 26.95 ريال سعودي بدلًا من 41.25 ريال سعودي.

عرض سائل مطهر ومعقّم ديتول 1 لتر بسعر 31.95 ريال سعودي بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

عرض مناديل مبللة ديتول مضادة للبكتيريا 40 منديل بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 37.25 ريال سعودي.

عرض مسحوق غسيل اوتوماتيك أو عادي وفير 10 كيلو بسعر 55.95 ريال سعودي بدلًا من 71.25 ريال سعودي.

عرض مسحوق غسيل برسيل مركز 5 كيلو بسعر 33.95 ريال سعودي بدلًا من 87.25 ريال سعودي.

عرض مطهر داك برائحة منعشة 4.5 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 28.75 ريال سعودي. بنده عروض التوفير عرض مرقة دجاج ماجي (24×20 جرام) بسعر 13.50 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

عرض مناديل للوجه (200 منديل × 10 علب) بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

عرض مسحوق غسيل تايد المركز 2.5 كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

عرض 1+1 شامبو بانتين 400 مل أو بديل الزيت 350 مل أو بلسم 360 مل أو بلسم + ماسك بسعر 20.95 ريال سعودي بدلًا من 43.90 ريال سعودي.

عرض 1+1 سائل استحمام لوكس 500 مل بسعر 37.95 ريال سعودي بدلًا من 75.90 ريال سعودي.

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