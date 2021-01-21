نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية من 20 يناير حتى 26 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية من 20 يناير حتى 24 يناير 2021، مازال بنده هايبر “panda Hayber” السعودية يُقدم أفضل ما لديهم من عروض وتخفيضات على معظم السلع والمنتجات التجارية، يعتبر هايبر بنده من أكثر المتاجر شهرة داخل المملكة العربية السعودية ويرجع ذلك إلى ما يُوفره المتجر من منتجات وسلع تلبي حاجة الأسر السعودية مثل منتجات غذائية والأجهزة الكهربائية وهواتف ذكية ومستحضرات تجميل وخلافه. عروض بنده السعودي على بعض السلع الغذائية عرض أنصاف صدور دجاج ساديا (2.5 كيلو) بسعر 38.95 بدلاً من 64.95 ريال سعودي

عرض 10 كيلو أرز بسمتي باب الهند بسعر 64.95 بدلاً من 99.75 ريال سعودي

عرض (1800) جرام من حليب المراعي المخفف سعر (2 عبوة) 67.95 بدلاً من 131.90 وعرض (عبوة واحدة) بسعر 40.95 بدلاً من 65.95 ريال سعودي

عرض 3 كيلو تمر سيافا بسعر 29.95 ريال سعودي

عرض كيلو لحم مفروم بقرى برازيلي بسعر 24.95 ريالاً

عرض فخدة خروف أسترالي بالعظم بسعر 36.95

عرض كيلو برجر بقرى برازيلي بسعر 28.95 ريال

عرض كيلو كفتة بقرى برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي

عرض كيلو لحمة روستو بقرى برازيلي بسعر 36.95 ريال سعودي

عرض كيلو فخدة خروف أسترالي بسعر 44.95 ريال سعودي

عرض عبوة بحجم 450 جرام أرجل دجاج طازج الوطنية بسعر 6.50 ريال

عرض 800 جرام من دجاج متبل بخلطة مكسيكية بسعر 14.50 ريال سعودي

عرض كيلو من جمبري مطبوخ بحري بسعر 29.95 ريال سعودي

عرض كيلو من الجمبري نظيف بسعر 62.95 ريال سعودي. عروض بنده السعودي على تشكيلة التوابل والمكسرات عرض كيلو من الفستق المحمص بسعر 69.95 ريال سعودي

عرض كيلو من زبيب ذهبي بسعر 17.95 ريال

عرض كيلو من العدس الأحمر بسعر 6.95 ريال سعودي

عرض كيلو من الكركم المطحون بسعر 23.95 ريال سعودي

عرض كيلو من الفلفل الأسود المطحون بسعر 32.95 ريال

عرض كيلو من الفول المجروش المصري بسعر 7.95 ريال سعودي. عروض مخبوزات بنده اليومية سعر كيلو من البسكويت المصري المدور بسعر 18.95 بدلاً من 22.75 ريال سعودي

سعر عبوة حجم 60 جرام من كوكيز شكولاتة أو تمر أو زبيب أو شوفان بسعر 9.95 بدلاً من 12.95 ريال سعودي

سعر عبوة من خبز صغير الكيزر بدون سمسم بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.95 ريالاً

سعر عبوة من خبز الكيزر بالسمسم حجم 65 جرام بسعر 2.95 بدلاً من 3.95 ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية من 20 يناير حتى 26 يناير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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