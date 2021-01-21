نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية لمدة 4 أيام حتى 23 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الخاصة لمدة 4 أيام بها خصومات وتخفيضات لا مثيل لها، فلا تفوتكم عروض جوالات ايفون 12، عروض بنده الكترونيات، أجهزة منزلية بما فيها من شاشات بأحجام مختلفة، أجهزة المطبخ، فتُقدم بنده عروض محدودة لمدة 4 أيام بدءًا من يوم الأربعاء 20 يناير 2021 وتتوافر هذه العروض حتى يوم 23 يناير.

عروض بنده

عروض بنده تبدأ من يوم 7 جمادي الثاني 1442هـ، وتظل سارية حتى يوم 10 جمادي الثاني، وخلال هذه المدة يمكنكم إيجاد جوالات ايفون بأفضل الأسعار مثل عرض جوال ايفون 12 برو ماكس، رامات 6 جيجا، سعة 128 جيجا بسعر 5099 ريال سعودي، وبسعرٍ خاص فقط 5499 ريال سعودي سعة 256 جيجا، وأيضًا الأجهزة الإلكترونية، وخصومات أكبر وتوفير أكثر فقط في هايبر بنده السعودية.

بنده الكترونيات

يمكنكم اقتناء ما تريدونه من الكترونيات وأجهزة فقط في عروض بندة الخاصة لمدة 4 أيام، هذا إلى جانب العروض الأسبوعية، حيث يوجد في هذه العروض الخاصة أبرز الأجهزة الالكترونية العملية كالشواحن المتنقلة والكابلات.

شاحن متنقل Anker power bank V3، 10000 أمبير، بسعرٍ خاص فقط 129 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

سماعة لاسلكية Jabra talk 2، بخصم حتى 75% من سعرها، فتتوافر بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 198 ريال سعودي

شاحن متنقل Anker power bank powercore، 20100 أمبير، بسعر 195 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

كابل أيفون USB طول نصف متر، بسعر 55 ريال سعودي بدلًا من 79 ريال سعودي.

شاحن للسيارة HP Dual USB Car Charger، بسعر 45 ريال سعودي بدلًا من 55 ريال سعودي.

ساعة أبل Apple Watch SE، بسعر 1209 ريال سعودي، 40mm، وبسعر 1349 ريال سعودي، 44mm.

عروض بنده اليوم

عروض بنده اليوم ولمدة 4 أيام مغرية للغاية، بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني المتوافرة على عروض الشاشات التي سنقدمها لكم فيما يلي.

عرض شاشة تلفزيون Impex Smart TV 4K UHD، متوافرة بحجم 58 بوصة، وبسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون TCL Smart TV 4K UHD، اندرويد، متوافرة بحجم 50 بوصة، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون Sharp Android full HD 1080p، متوافرة في بنده بحجم 42 بوصة، وبسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

عروض بندة السارية لمدة 4 أيام مغرية للغاية، فقط عليكم الاطلاع على العروض واقتناء ما يلزمكم بأفضل الأسعار وأقوى الخصومات.