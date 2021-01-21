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شوف عروض بنده الموفرة في السعودية العروض الاسبوعية

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رضوى عبداللطيف 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الموفرة في السعودية العروض الاسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الموفرة في السعودية مهرجان عروض بنده الاسبوعية Hyper Panda المذهلة، والتخفيضات على أسعار السلع الغذائية والمنتجات والمقاضي الشهرية، حيث يمكنكم الحصول على إحتياجاتكم الشهرية بأرخص الأسعار، يقدم هايبر بنده لعملائه أقوى العروض الأسبوعية و العروض اليومية، بالإضافة إلى التخفيضات والخصومات المذهلة على أسعار المنتجات بمختلف أنواعها، ويضم هايبر بندة مجموعة من أفضل وأجود أنواع المنتجات بالمملكة السعودية، ويسعى لتقديم الأفضل لعملائه من خلال التنزيلات من كل أسبوع، وفي الأسبوع الأول من مهرجان بنده إليكم عروض بندة الموفرة.

اوفر عروض بندة
اوفر عروض بندة

عروض بنده الموفرة في السعودية

  • عرض كيس مقليات الدجاج من الكبير 1000 جرام بسعر 24.95 بدلًا من 41.50 ريال سعودي.
  • عرض كيس بطاطا مهروسة مقلية 1000 جرام من الكبيسر بسعر 9.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
  • كيس قطع الدجاج 1 كيلو من الكبير بسعر 24.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
  • كيس بلاك بيري 400 جرام من الكبير بسعر 11.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
  • كيس دجاج تكة تندوري 240 جرام من الكبير بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
  • كيس برجر طيبات الإمارات 20 قطعة 1 كيلو بسعر 21.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
  • كيس كريزي قطع الدجاج 2×400 جرام من الكبير بسعر 19.95 بدلًا من 36.50 ريال سعودي.
  • كيس برجر الدجاج مغلف بالخبز 8 حبات 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

هايبر بندة
هايبر بندة
متاجر السعودية
متاجر السعودية

عروض بنده

  • 450 جرام كيس ارجل دجاج بسعر 6.50 ريال سعودي.
  • دجاجة كاملة متبلة 800 جرام بتتبيلات مختلفة بسعر 14.50 ريال سعودي.
  • كيلو جمبري مطبوخ بحري 50/60 بسعر 29.95 ريال سعودي.
  • كيلو جمبري مُنظف 31/40 بسعر 62.95 ريال سعودي.
  • كيلو لحم مفروم برازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي.
  • كيلو لحم روستو بقري برازيلي بسعر 36.95 ريال سعودي.
  • كيلو كفتة بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي.
  • كيلو فخذ خروف استرالي بالعظم بسعر 36.95 ريال سعودي.
  • كيلو برجر بقري برازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي.
  • كيلو فخذ خروف استرالي بدون عظم بسعر 44.95 ريال سعودي.
هايبر بنده
هايبر بنده

عروض بندة
عروض بندة

عروض هايبر بندة في السعودية

  • 2 كيلو صدور دجاج أمريكانا طرية بسعر 33.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
  • 40 زجاجة مياه هنا 33 مل بسعر 12.50 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
  • 24 علبة كوكاكولا 325 مل بسعر 53.95 بدلًا من 65.95 ريال سعودي.
  • 600 جرام كباب بقري بسعر 15.95 ريال سعودي.
  • علبة مناديل للمطبخ (8 رول + 2 هدية) بسعر 12.95 بدلًا من 21.25 ريال سعودي.
عروض بندة الموفرة
عروض بندة الموفرة

عروض بندة السعودية
عروض بندة السعودية
عروض بندة الاسبوعية
عروض بندة الاسبوعية
عروض السعودية
عروض السعودية
عروض السعودية اليوم
عروض السعودية اليوم
عروض التوفير
عروض التوفير
بندة السعودية
بندة السعودية

بنده عروض التوفير

  • 2 لتر زيت زيتون بكر بيتوتي ممتاز بسعر 39.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
  • 175 مل زيت زيتون ساسو 2 حبة بسعر 16.95 بدلًا من 23.90 ريال سعودي.
  • زيت ذرة 1.8 لتر من الجود بسعر 15.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
  • 1 لتر زيت جوز هند نقي باراشوت بسعر 24.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.
  • 3 لتر زيت دوار الشمس من نور بسعر 27.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
  • 250 مل عبوة زيت نادك العضوي بسعر 11.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
  • 1.5 لتر زيت دوار الشمس من كانولا نور بسعر 16.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
  • 500 مل زيت زيتون بكر ممتاز من رحمه بسعر 13.95 بدلًا من 20.75 ريال سعودي.
  • 1 لتر زيت زيتون بكر من الراقي بسعر 21.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
بنده السعودية
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عرض التوفير
عرض التوفير

العروض اليومية
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الصيدات التوفيرية
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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