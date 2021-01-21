نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 وطرق التسجيل لربح ملايين الدولارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 تستحوذ على اهتمام ملايين المواطنين من جميع الدول، من أجل الاشتراك مجددًا في المسابقة التي تستعد للانطلاقة الجديدة في ثوبها الجديد للعام الجاري، وذلك بعد إعلان اسم الفائز بجائزة المليون دولار أمريكي الأخير من مسابقة العام الماضي، والتي فاز بها المواطن المصري حاتم هيكل المقيم بالعاصمة السعودية الرياض في السحب الذي تم إجراؤه في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020، في الوقت الذي أعلن فيه الموقع الرسمي للمسابقة على الإنترنت عن تدشين المسابقة مجددًا خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها وقيمة الجوائز المالية المقدمة لها والتي من المتوقع أن تكون الأضخم، وتتخطى حاجز الـ 3.5 مليون دولار، من خلال برنامج صدى الملاعب عبر فضائية إم بي سي، مع الإعلامي مصطفى الأغا، مع بدء استقبال طلبات الاشتراكات.

طرق التسجيل في مسابقة الحلم

وقبل أن نوضح لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، ننشر لكم طرق التسجيل المختلفة التي أتاحتها المسابقة من أجل التيسير على المواطنين في الاشتراك في المسابقة بكل سهولة ويُسر، نذكر منها:

الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المرادف لدولتك المُدرج بقائمة الأرقام أو على الرقم الدولي، تحتوي تلك الرسالة على كلمة حلم أو مرادفاتها بالكلمات الأجنبية المختلفة، أو الاتصال على نفس الأرقام واستقبال سؤال سيصلك في رسالة، عليك الإجابة عليه بشكل صحيح، لتفعيل الاشتراك. الاشتراك من خلال تطبيق حلم Helm الذي يمكن تثبيته على الهواتف الذكية والتحميل إلكترونيًا. الاشتراك من خلال ملء وتعبئة النموذج المُدرج بالموقع الرسمي للمسابقة على الإنترنت، بعد تسجيل رقم جوالك وبياناتك الشخصية.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، فتحمل الصور الآتية جميع أرقام الاتصال بالمسابقة لتفعيل الاشتراك، ومُدرج أمام كل رقم اسم الدولة واسم المشغل أو شركة المحمول، وكذلك قيمة التعريفة الخاصة بـ دقيقة الاتصال الدولي وفق كل دولة على حدها، مع العلم أنه في حالة عدم وجود اسم دولتك ضمن الأرقام، فيمكنك الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموجود والمتاح للتواصل والاتصال من جميع الدول بسعر دقيقة المحمول الدولية، وإليكم الأرقام:

جدير بالذكر أن توزيعة السحوبات التابعة للمسابقة، سيتم الإعلان عنها أيضًا فور بدء تلقي طلبات الاشتراك الجديدة.