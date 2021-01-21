نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج عروض كارفور 2021 في عيد ميلاده ال18 وخصومات رائعة حتى 26 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كتالوج عروض كارفور 2021 نقدمه لكم، حيث يقدم فرع كارفور مصر بمناسبة عيد ميلاده ال18 في عام 2021، العديد من الخصومات الرائعة على أجود المنتجات، والتي لا يمكن أن تجد لها مثيل في أي مكان آخر، وتشمل العروض المقدمة من كارفور جميع السلع “الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات”، وتعد هذه العروض فرصة لمن يرغب في إقتناء الأجهزة الكهربائية أو أجهزة الأندرويد أو الآيفون.

كتالوج عروض كارفور 2021

يترقب الكثير من المواطنين بمصر، العروض التي يقدمها كارفور “أكبر مركز تسوق بمصر”، بمناسبة عيد ميلاده، حيث يقوم كارفور بهذه المناسبة من كل عام، بتقديم العديد من الخصومات والعروض على جميع أنواع المنتجات التي يعرضها، ولكن في ظل ما تمر به البلاد حاليًا من أزمة كورونا المستجد، فقد نبه كارفور في الإعلان الذي نشره حول العروض والتخفيضات، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، موضحًا إجراءات التسوق والاستفادة من العروض التي سيقوم السوق التجاري بتطبيقها خلال فترة العروض، وجاءت الإجراءات التي سيطبقها كالآتي:

ضرورة التسجيل على خدمة دور قبل دخول الفرع.

لا يسمح بدخول الأطفال.

يسمح بدخول فرد واحد من العائلة فقط للتسوق.

ضرورة إرتداء أقنعة الوجه الوقائية.

العروض متوفرة حتى 26 يناير الجاري.

عروض عيد ميلاد كارفور

أعلن كارفور بمناسبة عيد ميلاده ال18 عن العروض والتخفيضات التالية، والتي تم تطبيقها على كافة المنتجات الغذائية والكهربائية والأجهزة اللوحية والإلكترونية والهواتف وغيرها، وتصل الخصومات المقدمة على العروض المطروحة من كارفور لأكثر من 70% من قيمة المنتج، وجميع المنتجات تابعة لماركات عالمية تتمتع بجودة عالية، وجاء كتالوج عروض كارفور 2021 كالتالي:

كتالوج العروض والخصومات

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