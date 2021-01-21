نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج عروض كارفور 2021 وخصومات حتى 70% على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في عيد ميلاده ال18 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كتالوج عروض كارفور 2021 حتى 26 يناير الجاري، حيث نشر كارفور مصر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، عن بدء عروض كارفور وخصوماته على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الغذائية، وكافة المنتجات المعروضة بالسوق التجاري، حتى يوم 26 يناير الجاري بمناسبة عيد ميلاده ال18، ومن المعروف أن كارفور يقوم كل عام بتطبيق خصومات رائعة على المنتجات المعروضة، قد تصل إلى 70% وأكثر، بالمقارنة بأسعار السلع والمنتجات بالسوق الخارجي، ويقدم كارفور هذه العروض احتفالًا بعيد ميلاده.

كتالوج عروض كارفور 2021

يضم كتالوج عروض كارفور 2021 الكثير من المنتجات الرائعة، كالأجهزة الكهربائية بالمنزل من “الشاشات والثلاجات والبتوجازات والمكنسة الكهربائية والميكروويف والفرن الكهربائي”، وأجهزة الهاتف المحمول بنظام الآندرويد والآيفون وكذلك فروشات المنازل من السجاجيد وأطقم السرير والملايات، ولا تقتصر عروض كارفور المميزة على هذا الحد، بل تضم أيضًا المنتجات الغذائية والملابس والمفروشات، ويجد الكثيرين في مصر هذه العروض بمثابة فرصة يمكن من خلالها الحصول على المنتجات بأقل الأسعار، كما أنها فرصة جيدة للمقبلين على الزواج، يمكن من خلالها إقتناء الأجهزة بأقل الأسعار.

خصومات كارفور في عيد ميلاده ال18

تشمل خصومات كارفور في عيد ميلاده ال18 والتي أعلن عنها فرع كارفور مصر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، العديد من المنتجات والسلع الرائعة، التي تنتمي لماركات عالمية، ويتم طرح العروض للمستفيدين خلال الفترة من اليوم وحتى 26 الشهر الجاري، ويمكنكم اختيار المنتج الفضل من بين العروض واقتناءه بأقل الأسعار، ولكن كارفور قد أعلن عن ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية في ظل أزمة كورونا التي يشهدها العالم حاليًا، باتباع الآتي:

الالتزام بإرتداء الكمامة الطبية.

عدم إحضار الأطفال للتسوق.

حضور فرد واحد من الأسرة فقط.

كتالوج كارفور في عيد ميلاده 2021