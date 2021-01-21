انت الان تتابع تفاصيل خبر أحدث ديكور مطبخ أمريكي 2021 بالصور وجميع الألوان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الكثير من الفتيات المقبلات على الزواج يبحثن عن ديكور مطبخ أمريكي حديث لما يتميز به المطبخ الأمريكي من مظهر رائع بالإضافة إلى أنه لا يحتاج إلى مساحة كبيرة، فهو غالباَ ما يكون مفتوحاَ على غرفة المعيشة، وهناك العديد من الأشخاص من يفضلون استغلال المساحات في الشقة، والشعور باتساع المكان وإزالة الجدران وهو ما يتوافر في المطبخ الأمريكي، فهو يضم غرفة السفرة والمطبخ معاَ من خلال إضافة بعض اللمسات الفنية.

يوصي العديد من خبراء التصميمات والديكورات بتصميم المطابخ المفتوحة فهي تعبر عن النمط العصري الجديد، وفي مقالنا نعرض أحدث ما ابتكره خبراء التصميمات العصرية والديكور، والعديد من الصور المقدمة تستغل المساحات وتعطي انطباعاَ باتساع المكان، ومن أبرز ما تقدمه التصميمات الجديدة هو الاستغناء عن السفرة والنيش مع إمكانية إضافة لمسة جمالية له بخزانة المطبخ، ووضع مقاعد السفرة حول طاولة من نفس ديكور المطبخ.

أحدث ديكور مطبخ أمريكي 2021 بالألوان

نعرض في الصور التالية ألواناً مختلفة ومتعددة تناسب جميع الأذواق مع وجود لمسة جمالية جديدة يمكن لكل عروس إضافتها في منزلها الجديد.